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Dünya

'One Minute' marketler zinciri

Almanya'da bir Türk girişimci Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta söylediği 'One Minute' sözünü marka yapıp Avrupa patentini aldı. Almanya'da 35 market açtı, sayı

21 Haziran 2010 03:00

T24- Başbakan Erdoğan'ın geçen yıl Davos zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'i hedef alan ve halen tartışmaların odağında yer alan One Minute ibaresiyle anılan çıkışı yerli ve yabancı yatırımcılara esin kaynağı olmayı sürdürüyor.



Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, son olarak One Minute'u Almanya'da faaliyet yürüten bir marketler zincirinin kullandığı ortaya çıktı. One Minute'un Almanya ve Avrupa patentini alan marketler zinciri, şubelerinin sayısını artırmayı amaçlıyor. Bu markayla Türkiye ile Ortadoğu ülkelerine girmeyi hedefliyor. Türkiye'de de eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın ortağı olduğu AB Gıda Sanayi, Mart 2009'da ifadeyi marka olarak tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurmuştu. Benzer başvurular farklı sektörlerde faaliyetlerini yürüten firmalardan da gelmişti.

ORTADOĞU'YA DA AÇILACAK


One Minute Marketler Zinciri'nin CEO'su İsmail Ilık, markanın Almanya ve Avrupa patentini aldıklarını, uluslararası patentini almak için de başvuruda bulunduklarını kaydetti. Hedeflerinin 35 mağazalık zinciri 100'e tamamlamak olduğunu kaydeden Ilık, aynı marka ile tekstil sektörüne de gireceklerini dile getirdi. Ilık "Türkiye ve Ortadoğu'ya erkek giyimle gireceğiz. Hedefimiz One Minute ismini birçok ülkeye götürmek" diye konuştu.

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