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Spor

One Minute Hamburg

Galatasaray taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterirlerken, stadı tıklım tıklım doldurdular.

20 Mart 2009 02:00


Galatasaray taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterirlerken, stadı tıklım tıklım doldurdular. Sürekli olarak takımlarını destekleyen sarı-kırmızılılar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Futbolcular da taraftarların isteği üzerine tek tek tribünleri dolaşarak yumruk şov yaptılar.

Maç öncesinde taraftarlar, atkılarıyla statta görsel bir şölen ortaya koydular. Eski açık tribüne ''Kadıköy'e metrobüsle gideceğiz'' yazılı pankart asan taraftarlar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni unutmayarak, ''18 Mart, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız'' ve ''18 Mart tatil olsun'' yazılı pankartlar açtı.

Almanca açılan ''Kein Ausgang Aus Der Hölle'' (Cehennemden çıkış yok) yazısı dikkati çekerken, taraftarlar ''One Minute Hamburg'' yazılı pankartı da kapalı tribüne astı. Taraftarlar, İngilizce olarak da ''Kuralları olmayan bir dünyaya, Ali Sami Yen cehennemine hoş geldiniz'' yazılı pankart açtılar. Ayrıca eski açık tribünde, sonunda Kadıköy yazısı bulunan ve Galatasaraylı taraftarların bir yol üzerinde görüldüğü dev bir resim açıldı.

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