'One minute' Ergenekon'a girdi

Ergenekon davasında çapraz sorgusu yapılan Hüseyin Görüm mahkeme salonunu gülmekten kırdı geçirdi.



Ergenekon’un dünkü duruşmasında çarpraz sorguya alınan tutuklu sanık Hüseyin Görüm yine şov yaptı. Veli Küçük, Fikri Karadağ, Doğu Perinçek ve Alparslan Arslan hakkında iddialarda bulunan Görüm, sözleriyle de salonu kırdı geçirdi



Ergenekon davasının 58’inci duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Görüm’ün çapraz sorgusu yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon davasının en “konuşkan” sanıklarından olan Görüm’ün sorgusu sırasında anlattıkları ve üslubu mahkemede kahkahaların atılmasına neden oldu.



‘Ben de çözemedim’



Reis Hüseyin Görüm, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel’in sorduğu bir soru üzerine “Kendisini MİT’çi olarak tanıtan Ümit Selman, PKK ile ilgili bir dosyayı bana verdi. Ben de kaçakçılık şubesine götürdüm” dedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün’ün, “Bu dosyalar sana niye geliyor? Özelliğin ne?” diye sorduğu Görüm “Ben de çözemedim reis” yanıtını verdi.



‘Muzaffer Tekin beni kırdı’



Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’e hep ağabey dediğini, ama onun kendisini kırdığını belirten Görüm, Başkan Köksal Şengün’ün, “Ne yaptı da seni kırdı?” sorusu üzerine, “Hangisini açıklıyayım ki? Bu olayın altında büyük kaçakçılık olayı var. Bana ne söylettiriyorsunuz? Bilmiyor musunuz kim olduğunu?” diye konuştu. Görüm, Başkan Şengün’ün mahkemenin bunları bilmediğini söylemesi üzerine, kaçakçılık olayının arkasındaki kişinin Altay Tokat olduğunu öne sürdü. “Muzaffer Tekin’in bunlarla ne alakası var?” sorusu üzerine de Görüm “Onu da kendisine sorun. Kimdi bu adam? Bu kaçakçılık olayından dolayı bana geldiğini bilmiyordum. Öyle tanımak istediler bizi. Muzaffer Tekin bana kimi tanıştırdıysa ben öyle tanıdım bunları” dedi.



Görüm’ün sorulara cevap verirken sık sık başka konuları anlatmaya başlaması üzerine Başkan Şengün, “Sorular uçtu gitti yine” diye tepki gösterdi. Görüm de Şengün’ün bu tepkisi üzerine, “İddianame gibi işte” dedi.



‘One minute please’



Savcı Pekgüzel’in İbrahim Şahin ve Korkut Eken’in Bostancı Gösteri Merkezi yakınındaki bir otopark sorununu çözmek için de kendisini aradıklarını hatırlatması üzerine Görüm, aslında İbrahim Şahin’in oğlunun olan bu otoparkı Korkut Eken’in adamlarının almış olduklarını ve bu konuyu çözmesi için Muzaffer Tekin’in kendisini aradığını anlattı. Kendisinin de sorunu çözmesi için Şahin’in oğlunu İsmail Paker’e gönderdiğini kaydeden Görüm, savcının “Muzaffer Tekin’in bunların dışında senden istediği başka konular var mı?” sorusu üzerine de “Düşünmem lazım. One minute please” dedi. Görüm, kısa bir süre düşündükten sonra “Yok olmadı” diye konuştu.



Görüm ifadesi sırasında, Savcı Zekeriya Öz’ün kendisinin Düzce’de kamplarda gençlere silahlı eğitim yaptırdığını belirttiğini de hatırlatarak, “Ne silahı, ne kampı? Ben o zaman Kuran-ı Kerim dağıtıyordum” dedi.



‘Aygün’ü artık tanımam’



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel’in Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ile irtibatı olup olmadığını sorduğu Görüm, 2002 yılında ATO’daki bir konferansta Aygün ile tanıştığını söyledi. Aygün’ün şu an görse kendisini tanımayacağını ifade eden Hüseyin Görüm, “Hele şimdiden sonra ben hiç tanımam. Televizyonlarda konuşuyor, bir de Başbakan olcağım diyor” dedi.



Hüseyin Görüm, “Fikri Karadağ’da 13 bin 500 kişilik hain listesi olduğu” yönündeki iddiaya ilişkin bir soruya da “Kamran İnan’ın televizyondaki bir programda Türkiye’de 200 bin casus var diyerek liste gösterdiğini, bunu televizyondan duyarak kendisinin de söylediğini” öne sürdü.



‘Veli Küçük’ü tanımıyorum’



Savcı Pekgüzel, “Gizli tanık 17’nin emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün Kuvayı Milliye Derneği’ne geldiğinden söz ettiğini” belirterek, Görüm’den bunu açıklamasını istedi. Görüm, ifadesi sırasında Küçük’ü duyduğunu, ancak tanımadığını söylediğini belirterek, “Ben dernekte 2.5 sene kaldım. Gelse tanırdım, söylerdim. Geldi diye tarih yazdılar. Oraya taksici, pazarcı, manavcı gelirdi. Veli Küçük gelmedi. Benim garip taksicim kadar olamadılar” dedi.



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Kahraman Şahin ile Abdullah Arapoğulları arasında geçen telefon görüşmesi kaydını okuyarak, Görüm’e, burada söz edilen eylemin kime karşı yapılacağını sordu. Görüm de Abdullah Arapoğulları’nı gazeteci olarak tanıdığını ifade ederek, Kahraman Şahin’in ’Adam kaldıracağız’şeklindeki konuşmalarını cezaevinde öğrendiğini, bu kişilerin bu tür konuşmaları kendi aralarında “şekil olsun” diye yaptıklarını kaydetti.



Pamuk’a suikast planı



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel’in, “Orhan Pamuk’a yönelik suikast planından haberi olup olmadığını” sorduğu Hüseyin Görüm, suikastı gerçekleştireceği iddia edilen Selim Akkurt’u bu dava sırasında tanıdığını ve bundan çok memnun olduğunu söyledi.



Savcı Nihat Taşkın’ın, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve grubunun Vatansever Kuvvetler Güç Birliği (VKGB) platformuyla bağlantısı konusunda bilgisi olup olmadığını sorduğu Görüm, “Bilmiyorum, ama Doğu Perinçek’i tanıdığıma memnun oldum. ’Siz ne ayaksınız?’ dedim. ’Halk sizi PKK’-nın adamı olarak biliyor, kendinizi anlatın’ dedim” şeklinde konuştu.



‘Görüm zekidir’



Hüseyin Görüm’ün sorgusunun tamamlanmasından sonra söz alan tutuklu sanıklardan Murat Çağlar “Hüseyin Görüm, konuşmasının başından beri ’Ben deliyim, benim için deli diyorlar’ diyor. Biz onun hakkında hiç böyle bir şey konuşmuyoruz. Çünkü Görüm’ün bizden daha zeki olduğunu çok iyi biliyorum. Bu agresif hareketleri doğal değil. Dışarıda tanıdığımız Hüseyin Görüm, buradaki Hüseyin Görüm değil” dedi.



‘Alparslan kadar dürüst çocuk görmedim’



Hüseyİn Görüm Danıştay sanığı Alparslan Arslan’la nasıl tanıştığını da şöyle anlattı: “Alparslan Arslan evime icraya geldi, böyle tanıştık. Alparslan kadar dürüst bir çocuk görmedim. Allah’ın kelamını keşke onu tanımadan önce bilseydim de ona da anlatsaydım.” Mahkeme Heyeti Başkanı Şengün’ün “Belki o daha iyi biliyordur sizden, ne biliyorsunuz?” demesi üzerine Görüm, “Allah’ın kelamını bilenin cinayet işlemeyeceğini biliyorum” cevabını verdi.Danıştay saldırısında ölen kişinin “şehit” olduğunu söyleyen Görüm, “O davanın asıl katili, birisi takiyyeci, birisi tefrikacı. Bu fitneyi sokanlar onlardır” dedi. Oktay Yıldırım’ı da Muzaffer Tekin’le birlikte Şile’ye giderken tanıdığını, Tekin’in isteği üzerine onu yoldan aldıklarını anlatan Görüm, daha sonra Yıldırım’ı Vatanseverler Güç Birliği toplantısında ve Kuddusi Okkır’ın Dudullu’daki iş yerinde gördüğünü söyledi.



‘Yardımcı olun Memet Ali Bey’



DURUŞMADAKİ ifadesi sırasında zaman zaman başka konulardan bahsettiği için soruyu unutan Hüseyin Görüm, Savcı Mehmet Ali Pekgüzel’e yönelik “Unutursam hatırlat bana Mehmet Ali Bey. Hani diyorlar ya, Mehmet Ali Bey yardım eder misin?” sözleri duruşma salonunda gülüşmelere neden oldu.

