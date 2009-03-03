‘One Minute' çorap markası oldu

Sivas'ta çorap üretim ve satışı yapan bir firma tarafından üretilen ‘One Minute' çorapları ilgi gördü.



Firma yetkilileri Başbakan Erdoğan'ın Davos zirvesinde söylediği ‘One Minute' sözlerini çorap markasına dönüştürdü.



Atatürk Caddesi'nde hizmet veren ‘Yıldırım Çorap' yetkilileri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos zirvesinde söylediği ‘One Minute' sözlerini çorap markasına dönüştürdü. ‘One Minute' markalı çoraplar üreten yetkililer halkın çoraplara büyük ilgi gösterdiğini belirti.



1 TL’den satışa sonulan çorapların ön yüzünde ‘One Minute' baskısı yer alırken, alt kısmında ise saatin 1 olduğunu gösteren logo yer alıyor. Mağaza sorumlusu Mehmet Özkan, şöyle dedi:

“Bu olay başbakanın Davos'taki çıkışından sonra aklımıza geldi. Bu sıralarda çok gündemde olduğu için personel müdürümüz ‘Böyle bir şey yapalım' dedi. Çorapları satışa çıkaralı bir hafta oldu. Olumlu tepkiler aldık. Biraz espirili yaklaşarak çorabın fiyatını soruyorlar. Satışlarımız şu anda çok iyi. Kriz ortamında değişik bir fikir olduğu için işlerimiz canlanısın reklam olsun açısından iyi oldu.”



