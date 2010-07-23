-ÖNE ÇIKAN SEKTÖR VE MESLEKLER İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - İş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com'un verilerine göre, sağlık-tıp, yapı-inşaat, perakendecilik-toptancılık ve mağazacılık ile bilişim sektörlerinde nitelikli eleman ihtiyacı sürüyor. Yenibiris.com, üniversite ve bölüm tercihi yapacak öğrencilere yönelik olarak, öne çıkan sektörleri ve ihtiyaç duyulan meslekleri içeren verileri derledi. Verilere göre, kriz yılı olarak anılan 2009'da işsizliğin daha az yaşandığı sektörler sağlık–tıp, yapı–inşaat ve perakendecilik–toptancılık oldu. Nitelikli eleman ihtiyacının sürdüğü pozisyonların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ''işsizliğin en az olduğu sektör'' olarak nitelendirilen sağlık–tıp alanında hemşire ihtiyacının, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geçerli olduğu görüldü. En çok aranan diğer uzmanlık alanları da yoğun bakım hemşiresi, yeni doğan yoğun bakım hemşiresi, dahiliye uzmanı, radyoloji teknikeri, anestezi teknikeri, hasta danışmanı ve acil tıp teknikeri olarak sıralandı. Özellikle kuzeyde ve Ortadoğu'da işlerin artması, yurt içinde yeni projeler yapı-inşaat sektöründe istihdam piyasasını hareketlendiriyor. Bu nedenle mimar, inşaat mühendisi, teknik ofis uzmanı, ihale uzmanı, şantiye şefi, saha mühendisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı (mühendisi) pozisyonlarındaki istihdam açığı devam etti. Yabancı yatırımcıların ilgisi nedeniyle rekabetin daha da arttığı perakendecilik-toptancılık ve mağazacılık sektöründe yerli oyuncuların Türkiye geneline yayılmasının yanı sıra yeni açılan AVM'ler de istihdam yaratıyor. Sektörde ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarının başında kasiyer, satış danışmanı, mağaza müdürü ve görsel düzenleme uzmanı geldi. İstihdam açığının hızla arttığı bilişim sektöründe en çok aranan meslekler veritabanı yöneticisi, yazılım geliştirme uzmanı, sistem ve ağ uzmanı, java uygulamaları uzmanı, iş analisti ve web master olarak sıralandı. -GELECEKTE ÖNE ÇIKACAK MESLEKLER- Küreselleşme ve Türkiye pazarına giren yabancı şirketlerin sayılarının giderek artması nedeniyle İngilizce'ye hakim mali işler uzman ve yöneticileri, özellikle uluslararası hukuk, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatına hakim hukukçular, yönetici asistanları ve pazarlama ile ilgili tüm pozisyonlarda nitelikli iş gücüne duyulan gereksinim artıyor. Son dönemde yükselen iş dalları, sosyal medya uzmanlığı, arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanlığı, konsept yaratıcılığı, tasarım Ar-Ge ve teknoloji olarak öne çıkarken, gelecekte ön planda olacağı öngörülen mesleklerden bazıları genetik mühendisliği, moleküler biyoloji, uluslararası hukuk müşavirliği, modern hayvancılık, organik tarım nedeniyle gıda ve ziraatla ilgili meslekler oldu. Yenibiris.com'da nisan, mayıs ve haziran aylarında yayımlanan ilanlara göre en fazla, satış, muhasebe ile ilgili pozisyonlar, yönetici asistanı-sekreter, eğitim danışmanı–eğitim sorumlusu, müşteri temsilcisi pozisyonları aranıyor.