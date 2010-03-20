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Önderlik yapmam ahlaki değil

Abdullah Öcalan, yemeğine zehir katılmasından kuşkulandığını belirterek, “Beni öldürebilirler” dedi.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Nevruz sonrası yeni bir dönemin başlayacağını belirten Abdullah Öcalan, yemeğine zehir katılmasından kuşkulandığını belirterek, “Beni öldürebilirler” dedi.

Avukatları ile haftalık görüşmesini yapan Öcalan’ın yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

Önderliğim ahlaki değil: Yarın bile öldürülebilirim. Beni buraya getirip koyanlar, burada öldürme gücüne de sahip. Mesela yemeğe bir ilaç katarlar, belki de katıyorlardır. Çok da zor değil, CIA’nın buna gücü var. Teslim edildiğimde Türkiye ile bir anlaşma yapılmış, “Hemen öldürmeyin” demişlerdi. Yani “Öldürebilirsiniz ama hemen değil”, öyle anlamak lazım. Bu kuyunun dibinde fiziğim de eski esnekliğini kaybetti. Bu koşullarda önderlik yapmayı ahlaki de bulmuyorum. Ne ahlaki anlayışım ne de fiziki durumum buna elvermiyor. PKK’ya, BDP’ye, Kürtlere açık söylüyorum. Kararlarını kendileri versin.

Roj TV: Bu bir NATO kararıdır, Roj TV’yi temelli kapatabilirler. NATO’nun etkisi dışındaki bir yerde kendilerine yeni bir alternatif aramalılar. Avrupa’daki tutuklamalar devam edebilir, Heronlarla üst düzey PKK kadrolarını vurabilirler. Beni burada öldürebilirler. Yüzde 10 barajı öyle basit bir düzenleme değil. Niye yüzde 5’e indirmiyorlar? Bu, siyasi soykırımdır.

PKK-El Kaide karşılaştırması: Taliban’a yalvarıyorsun görüşmek için ama silahları gönüllü bırakmak istediğimiz halde bizimle görüşmüyorsun. “Bitireceğim, tasfiye edeceğim, PKK’yı sıkıştıracağım” diyorsun. Bir kediyi bile sıkıştırdığın zaman yüzünü tırmalar. PKK’yı sıkıştırırsan, gerilla savaşını mı yükseltir, şehir eylemleri mi yapar bilemiyorum ama kendini her türlü savunur. PKK, El Kaide’ye benzemez, El Kaide’yi cebinden çıkarır.


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