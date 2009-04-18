Önder ve Yasin savunmada

Turkcell Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Luis Aragones, savunmada Yasin ve Önder'e görev verdi.



Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Alex, Gökhan Gönül, Abdülkadir ve Edu'nun yanısıra, cezalı olan Semih, Lugano ve Volkan Demirel, Ankaraspor maçının kadrosuna alınmadı. Ayrıca Maldonado, Burak ve Gürhan da 18 kişilik maç kadrosunda yer bulamadı.



Teknik direktör Aragones, olaylı Galatasaray maçından sonra cezalı duruma düşen Lugano ile sakatlığı süren Edu'nun yerine Yasin ve Önder'i oynatırken, sakatlığı henüz geçmeyen Gökhan Gönül'ün yerine de sağ tarafta Ali Bilgin'e forma verdi. Sarı-lacivertli takımda, cezalı Volkan Demirel'in yerine ise kaleyi Volkan Babacan korudu.



Ankaraspor'da ise teknik direktör Aykut Kocaman, ligin ilk yarısındaki Kayserispor maçında sol düz çarpraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalan deneyimli savunma oyuncusu Baki Mercimek'e, zorlu Fenerbahçe maçında forma verdi. Mavi-beyazlı takımda geçen haftaki Eskişehirspor maçında kaleyi Ramazan korurken, teknik direktör Kocaman, bu maçta Slovak kaleci Senecky'e şans tanıdı.



Bu arada karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolculara iki takımın taraftarları da sevgi gösterisinde bulundular. Taraftarlar, takımlarının futbolcularını tek tek tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdılar.

