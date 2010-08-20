-ÖNDER TURACI'NIN FENERBAHÇE İLE YOLLARI AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Önder Turacı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüze, 2004 yılında Belçika'nın Standart Liege takımından transfer olan Önder Turacı ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kariyerine Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da devam edecek olan Önder'e, 6 yıldır kulübümüze verdiği hizmetler ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz'' denildi.