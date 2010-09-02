-ÖNDER TURACI FENERBAHÇE MAÇINDA YOK KAYSERİ (A.A) - 02.09.2010 - Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Önder Turacı'nın, 11 Eylül'de yapılacak Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda yer almayacağı haberlerinin doğru olduğu bildirildi. Kayserispor Asbaşkanı Şaban Miraboğlu, Önder Turacı'nın Fenerbahçe'ye karşı oynamayacağı haberlerinin doğru olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Fenerbahçe, Önder Turacı'nın transferi konusunda bize büyük jest yaptı. Turacı'nın bonservis bedeli bizden istenmedi. Daha sonra Önder Turacı'nın Fenerbahçe karşılaşmasında kadroya alınmaması bizden rica edildi. Biz de Fenerbahçe'nin bize daha önce yaptığı jestin bir karşılığı olarak bu isteği kabul ettik.'' Miraboğlu, futbolcuların transferleri sırasında ve transfer sonrası kulüpler arasında bu konularda görüşmelerin zaman zaman yapıldığını, Fenerbahçe'nin bu isteğinin de gayet doğal olduğunu ifade etti.