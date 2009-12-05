Önder Turacı el bileğini kesti

T24 - Atardamarı kesilen ve başarılı bir emaliyat geçiren F.Bahçeli Önder Turacı'nın gece geç saatlerde gece kulübünde olduğu ve evinde yaşadığı bir tartışmada kaza geçirdiği öğrenildi. F.Bahçe konuyla ilgili açıklama yaptı.



Fenerbahçeli futbolcu Önder Turacı'nın sağ el bileği atardamarı kesildi. Turacı, 2 saati aşan bir süre ameliyatta kaldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Turacı'nın gece geç saatlerde bir gece kulübünde eğlendiği ve ardından da evinde sebebi bilinmeyen bir tartışmaya girerek kaza geçirdiği ifade edildi. Fenerbahçe, sakatlığı sebebiyle Eskişehirspor maçı kadrosuna alınmayan Turacı'nın gece geç saatlerde eğlenmesi yerine evinde dinlenmesi gerektiğini de ifade etti.



Kaza ama alkol var

Sakatlığı sebebiyle Eskişehirspor maçının kadrosunda bulunmayan Turacı'nın ilk gelen bilgilere göre evinde eşya değiştirirken kaza geçirdiği öğrenildi. Önder Turacı'nın annesine yardım ederken evdeki değişiklikler sırasında vitrin camının kırılması sonucu sağ el bileği atardamarı kesildiği belirtilmişti. Ne yazık ki tendonları da kesilen Turacı, 2 saati bulan bir süre ameliyatta kaldı. Ancak gelen son bilgilere göre, Turacı, gece alkollüylen kız arkadaşıyla tartıştı ve cam sehpaya yumruk atarak sakatlandı.



Fenerbahçe resmi açıklama yaptı: Gece kulübündeydi

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Önder Turacı hakkında yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Önder Turacı sakatlığı sebebiyle Eskişehirspor maçı kadrosuna alınmamıştır. Tedavi olması ve dinlenmesi gereken Önder Turacı, gece geç saatlere kadar bir gece kulübünde eğlenmiş ve daha sonra evine gitmiştir.

Evde sebebini bilemediğimiz bir hadise sonrası sağ el bileğinde radial atar damarında ve el bileği kirişinde kesik oluşmuştur.



Daha sonra ailesi tarafından Ataşehir'deki bir polikliniğe sonrasında da Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne götürülmüştür.



Sabah 10'da Doç. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyata alınan Önder Turacı, iki saat süren başarılı bir operasyon geçirdi.



Sağ el bilek seviyesindeki kesi ve buna ait damar ve kirişler primel olarak onarıldı.

Bir gece hastanede kalacak olan Önder Turacı'nın yarın taburcu edilmesi bekleniyor; oyuncunun bir hafta on gün içersinde de antrenmanlara başlayabileceği açıklandı."



DOÇ. DR. Ufuk Nalbantoğlu: "Önder'in sağlık durumu iyi"



Acıbadem Hastanesi'nde sağ el bileğindeki kesik nedeniyle ameliyat edilen Fenerbahçeli futbolcu Önder Turacı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli futbolcuyu ameliyat eden Doç. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, yaklaşık iki saat süren ameliyatta, Önder'in sağ el bileğindeki yaralanmanın onarıldığını belirterek, ''Sağlık durumu iyi, hasta kendisinde. Bu yaralanma yaklaşık 1 hafta 10 gün kadar istirahatini gerektiriyor'' dedi.

Önder'in ev içindeki bir kaza nedeniyle saat 03.00 civarında sağ el bileğinde artel ve kiriş yaralanması geçirdiğini anlatan Nalbantoğlu, şöyle konuştu:

"Futbolcu önce bir polikliniğe başvuruyor. Düzgün yapılan ilk müdahale sonrasında, mevcut yaralanmanın ağırlığı nedeniyle saat 05.00-05.30 civarında hastanemize geliyor. Hastayı değerlendirdik. Muayene ve ameliyat sonrası bulgularımıza göre radial artel kesisi ve kirişlerden birkaçının yaralanması tarzındaydı. Ameliyatta planlandığı üzere primer onarım yapıldı. Hasta yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat geçirdi. Gayet başarılı, sağlık durumu iyi, hasta kendisinde. Mevcut bu yaralanma yaklaşık 1 hafta 10 gün kadar istirahatini gerektiriyor. 10. gün gibi antrenmanlara dönmesinin sakıncası yok. 2. ve 3. hafta gibi de müsabakalara katılmasını planlıyoruz. Beklenenin dışında herhangi bir komplikasyon veya sürpriz bir durum yok.''

Nalbantoğlu oluşan kesikle ilgili, ''Cam kesisi olarak görünüyor. Elin sırt tarafında da iki küçük kesi daha var. Duşakabinin camı kırılarak meydana gelmiş. O yüzden muhtelif kesiler'' diye konuştu.

Tendonlarda bir sorun olup olmadığı sorusuna Nalbantoğlu, ''El bileğinin fleksör tendon dediğimiz iç tarafında bileği oynatan 2-3 kiriş vardır, onlardan bir tanesi zedelenmiş, onarıldı. Problem yaratmayacaktır. Düzgün bir kesi olduğu için onarım ve sonrasında pek fazla sürprizle karşılaşılmıyor'' şeklinde konuştu.

Önder'in saat 09.30 civarında ameliyata alındığını bildiren Nalbantoğlu, neden 4 saat beklenildiği sorusuna, şöyle yanıt verdi:



''Hastanın öncelikle bu tip ameliyatlarda kanama aktif olarak devam ediyorsa hemen ameliyata alınması lazım. Hastaya poliklinikte başarılı bir müdahale yapılarak kanama durdurulduğu için kan testleri yapıp sonuçların çıkmasını bekledik ki, yaklaşık 4 saat sürüyor. Poliklinikte başarılı bir müdahaleyle kanamayı durdurdular. Bu da bize bekleme lüksünü verdi.''

''Kanında alkol var mıydı'' sorusuna ise Nalbantoğlu, ''Önder Bey'i değerlendirdiğimizde alkollü olup olmadığını düşündürecek bir durumu yoktu. Adli olay olup da trafik kazasıyla gelse dediğiniz konuda çalışma yapılabilir ama böyle bir düşünce olmadığı için rutin testlerin hepsini yaptık'' şeklinde yanıt verdi.

Nalbantoğlu, bir soru üzerine de hekim hasta ilişkisiyle öğrendiklerine göre yaralanmanın kaza sonucu gerçekleştiğini ifade ederek, ''Fenerbahçe Kulübü bununla ciddi bir şekilde incelemelerini ve çalışmalarını yapıyorlar. Açıklamaları oradan edinirseniz daha doğru olacak'' diyerek sözlerini tamamladı.