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Önder: Sözlerim tarihe şerh koşsun, bu bir Deniz Baykal operasyonu!

Sırrı Süreyya Önder, CHP'de yaşananları Deniz Baykal operasyonu olarak değerlendirdi

29 Mayıs 2013 11:52

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP'yi eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz saygısı olduğunu söyleyen Önder, CHP Genel Başkanı'nı eleştirmekten geri kalmadı. Ailesinin yarısından fazlasının CHP'li olduğunu söyleyen Önder, Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal'a karşı "Bu biraz Deniz Baykal operasyonu ben söyleyeyim. Bu sözlerim tarihe şerh koşsun, yarın öbür gün Deniz Baykal'a gel şu işe bir el at diyecekler. " sözleriyle uyardı.

 

'Siyaseti 657'ye tabi olmak sanıyor'

 

CHP'nin her askeri tezkerede imzasının bulunduğunu ifade eden Önder, CHP'nin çok saygın bir kitlesi bulunduğunu belirtti. Eleştirilerinin odağına Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtan Önder, kendisine çok saygısı olduğunu belirttikten sonra, "Sanırım siyaseti 657'ye tabi olmak sanıyor." dedi.


'Ailemin yarısından fazlası CHP'li'


Kılıçdaroğlu'nun söylem değiştirdiğine dikkat çeken Önder, "Bu biraz 'Deniz Baykal operasyonu' ben söyleyeyim. Bu sözlerim tarihe şerh koşsun, yarın öbür gün Deniz Baykal'a gel şu işe bir el at diyecekler. Muhalafete muhalefet hoş bir şey değil ama umduğumuz için böyle konuşuyoruz. Benim ailemin yarısından çoğu CHP'li, daha hiç öteye gitmeye gerek yok. Ben bu taban düzgün derken öyle afaki bir şey kullanmıyorum. Yarısından fazlası CHP'li yarısından fazlası Fenerli." dedi.

Sırrı Süreyya Önder, CHP İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı geziyi de olumlu bulduğunu söyledi.

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