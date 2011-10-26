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Önder Sav tazminat kazandı ANKARA (A.A) 

26 Ekim 2011 21:15

-Önder Sav tazminat kazandı ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, eski AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Büyükakkaşlar hakkında, ''yaptığı bir konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla açtığı davada, 10 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Sav'ın avukatı Mutluhan Karagözoğlu ile Büyükakkaşlar'ın avukatı Burhanettin Sevencan katıldı. Avukat Karagözoğlu, davanın kabul edilmesini isterken, avukat Sevencan ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Yargıç Mehmet Cengiz Çifçi, Sky Türk televizyon kanalı hakkındaki davanın reddine karar verdi. Çifçi, Ahmet Büyükakkaşlar'ın hakkındaki davayı ise kısmen kabul ederek, Büyükakkaşlar'ın, Sav'a, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Davanın dilekçesinde, eski AK Parti Konya Milletvekili Büyükakkaşlar'ın, Konya'nın Beyşehir ilçesinde partisi tarafından düzenlenen 24. Dönem Danışma Meclisi toplantısında yaptığı ve Sky Türk televizyon kanalındaki haber bülteninde yayınlanan konuşmasında, Sav'ın ''kişilik haklarını ihlal ettiği, şeref ve haysiyetine saldırıda bulunduğu'' iddia edilmişti. Dilekçede, Büyükakkaşlar ve söz konusu televizyon kanalından, yasal faiziyle 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

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