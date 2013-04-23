Önder: PKK 25 Nisan'dan itibaren çekilecek

Hülya Karabağlı/ Ankara

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 25 Nisan'da Kandil'de uluslararası bir basın toplantısının ardından PKK'nın sınır dışına çekilme sürecinin başlayacağını söyledi.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, “Daha önce 24 Nisan olacağı söylenmişti" hatırlatmasına “25 Nisan’a kayabilir ama 24 ya da 25 ne önemi var’ Kandil açıklama yapar, çekilme süreci başlar" dedi. “Aslolan yönelim “ diyen Önder, “İki tarafta bu yönelim ve arkasındaki irade görüldükten sonra doğrudan ikinci aşamaya geçilir" diye konuştu. “Hükümette bu iradeyi görüyor musunuz” sorusunu Önder, “Görüyorum. Samimiyetleriyle ilgilenmiyorum. Samimiyet ölçer bir şey yok elimizde ama bir irade var” diye yanıt verdi.

'Birinci aşama tamamlandı, ikinci aşama demokratikleşme'

Önder, resepsiyonda basının en çok ilgi gösterdiği ismi oldu. Kandil –İmralı ve çözüm sürecine ilişkin Meclis Komisyonu hakkında soru yağmuruna tutuldu. “Birinci aşama tamamlandı. İkinci aşama demokratikleşme" diyen Önder, gülümseyerek ‘süreç işliyor’ dedi. Önder, “Demokratikleşme derken yeni yasa mı gelecek yoksa mevcut yasalarda bir değişiklik mi yapılacak’ sorusuna, “12 Eylül yasalarından darbe parçacıkları ayıklanacak. Türkiye’de demokratikleşme hamlesi başlatılacak” yanıtı verdi. Önder’in demokratikleşme adımlarını anlatırken ‘yol temizliği’ tanımı dikkat çekti.

‘Ateşkese ateşkes demem demokratikleşme olmayınca’

Önder, “Ben ateşkese ateşkes demem demokratikleşme olmayınca” dedi ve Meclis’te, kurulacak Çözüm Komisyonu için izleyecekleri yöntemi anlattı. Komisyonu da 10 AKP, BDP’den bir milletvekili asıl üye olarak görev yapacak. Önder, komisyondaki tek arkadaşlarıyla çalışmaları yürütecek 4-5 kişilik bir komisyon oluşturulacağını anlattı. Çekirdek komisyon ile Çözüm Komisyonu’ndaki tek üye böylelikle koordineli çalışacak. BDP, dışarıdan milletvekili katılma engeli olmadığı için komisyona sürekli izleyecek.

‘CHP’nin Allah yardımcısı olsun’

CHP'nin çözüm sürecine ilişkin tavrına Önder, “CHP'nin Allah yardımcısı olsun diyorum başka da bir şey demiyorum" diye yanıt verdi. Önder, “ Bu süreçte sıkıntı yok. Birileri kendilerini tarihin çöp sepetine atacak, birileri barışın mimarı arasında yer alacak.

‘Yoluna halı döşedik gelmedi’

CHP, kendi yöneticisine tahammül edemiyor, ne sıkıntı verebilir. Yoluna halı döşedik gelmedi. Halen diyoruz ki ‘bilgilendirmeye hazırız’. Merak etmiyorlar. CHP'nin yapısı buna müsait değil. CHP, içine aldığını demokrasi bilinci anlamında öğüten bir değirmen" diye konuştu.

Önder, “İmralı'ya mektuplar gitmeye devam edecek mi" sorusuna ise, “İmralı ile görüşmeler devam eder ama artık mektup şeklinde olmaz" dedi. Ancak, görüşme trafiğinin nasıl olacağı konusunda bir şey söylemedi.