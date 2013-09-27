Önder Özen: Hocamızın cezasını içimize sindiremedik

Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen, Bilic'e verilen cezanın haksızlık olduğunu belirtti. Drogbayı öven Özen, Antalyaspor maçında takımı Nicola ve Edin'in yöneteceğini söyledi.

Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen, gündemdeki konulara ilişkin bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş Kulübü Futbol Genel Direktörü Önder Özen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray derbisiyle ilgili 3 maç men cezası alan teknik direktör Slaven Bilic'in müsabaka hakemine hakaret etmediğini söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özen, Hırvat teknik direktör Bilic'in son derece demokratik, babacan ve sevgi dolu biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

'Bilic hakaret etmedi'

"Beraber çalıştığı arkadaşlarına son derece saygılı biri. Sayın Slaven Bilic, saha içinde yaşanan her türlü skoru olgunlukla karşılayabilecek beceriye sahip bir teknik adamdır. 2008'deki Avrupa Şampiyonası'nda son dakikada elenmelerini olgunlukla karşılayabilmiş ve maçın hemen bitiminde milli takımın o dönemki teknik direktörü Fatih Terim'e tebriklerini iletmişti. Galatasaray maçında da aynısı olduğunu düşünüyorum. Bilic, maçtan sonra 4. hakemle arasındaki diyalogları anlattı. Bu diyalog içinde bir saygısızlık veya söylendiği gibi bir hakaret yok."

Bilic'in Galatasaray maçının 4. hakemi Kemal Yılmaz'la arasında geçen diyalogu dile getiren Önder Özen, şöyle devam etti:

"Hocanın önce tribüne gönderilmesini sonra da ceza almasını doğru bulmadık ve içimize sindiremedik. Bir spor adamının kişiliğine tarafsız bakabilen herkesin de sindiremediğini düşünüyorum. Hocanın ceza alması bizi biraz olumsuz etkileyecek. Bir planı olan takımın teknik direktörü. Buna paralel olarak stratejinin üzerine taktik inşa eden ve A ile B planını yapan bir teknik adam. Taktiksel durumların üzerinde fazlaca duran bir teknik adamın saha kenarında bulunması fark yaratır. Bu farktan mahrum kalacağız. Bunun yanı sıra takıma ruh veren, soyunma odası performansı da hem oyuncular hem de bizler tarafından beğenilen birisi. Böyle bir teknik adamdan yararlanamayacak olmamız bizleri üzdü."

'Bilic'in kişiliğine hayranım'

Özen, Slaven Bilic'in kişiliğinin hayranlık uyandırdığını dile getirdi. Hırvat teknik adamın İngiltere'de futbol oynadığını hatırlatan Önder Özen, kendisinin kusursuz ve akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Dördüncü hakemle aralarındaki diyalog İngilizce geçti. Hoca, Hırvatça'yı Split'te bıraktı. Raporu gördük. Orada cümle yazmıyor ama TFF görevlisine hakaret olduğu söyleniyor. Slaven Bilic, lügatında küfür olan birisi değil. Bilic, son derece saygın, kişiliğine birçok insanı hayran bırakmış biri. Bunlardan biri de benim. İnsanlığı hayranlık uyandıran bir kişi. Raporda geçen hakaret kelimesi, kamuoyunda bir algı oluşturuyor. Bu algının yerleşmesine müsaade etmek istemiyorum çünkü Slaven Bilic bu değil. Kendisi sonuçlar karşısında insanlığı unutan birisi değil."

Slaven Bilic'in yarın öğleden sonra TFF Tahkim Kurulu'na sözlü savunma vermek için gideceğini bildiren Özen, Hırvat teknik adamın cezasının indirileceğini düşündüğünü söyledi. Özen, Bilic'in Tahkim Kurulu'ndaki savunmasında hakem raporunda yazanları nezaketle reddedeceğini dile getirdi.

'Takımın başında Nicola ve Edin olacak'

Önder Özen, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Medical Park Antalyaspor-Beşiktaş maçında takımın başında yardımcı antrenör Nikola Jurcevic'in olacağını vurgulayarak, "Medical Park Antalyaspor maçında Nikola Jurcevic olacak. Bunun yanı sıra Edin Terzic de sahada olacak. Aksi düşünülemez. Yedek kulübesinde olma ihtimalim asla ve asla yok. Kendisiyle imza aşamasında bunu anlatmıştım. Benim bir antrenör olduğumu biliyor. Beni yedek kulübesinde, soyunma odasında ve antrenman sahasında görmeyeceğini söylemiştim. Nicola Jurcevic, Dinamo Zagreb'de ve Salzburg Kulübü'nde birinci teknik adam olarak çalışmış son derece değerli bir isim. Yanında da Edin Terzic olacak" ifadelerini kullandı.

Drogba ve Galatasaray'a övgü

Tamamlanamayan Galatasaray derbisi hakkında konuşan Özen, sarı-kırmızılı takımı ve Fildişi Sahillli forvet Drogba'yı övdü. Galatasaray'ın bir şampiyonlar ligi takımı olduğunu ve önemli oyuncularının bulunduğunu anlatan Özen, "Drogba, ligimizin ve dünyanın en değerli oyuncularından birisi. onun tecrübesi, ısrarı ve kazanıcı karakteri, takımı adına çok önemli işler yaptı. Eminim ki, Galatasaraylı taraftarlar Drogba'ya sahip olmaktan dolayı son derece mutludurlar. Herkes o tipte oyuncular ister. Galatasaray'ın pozisyon finali yapabilmeye muktedir oyuncuları vardı. Oyuncuları ve teknik heyeti sahada sakin kaldı. Onları kutlamak gerekiyor ama bizim takımımız gerekli enerjiyi ortaya koydu. Çok değerli bir takımla oynadığımızı unutmamak gerek. Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi takımı ve önemli oyuncuları var. Makul bir performanstan bahsedebiliriz ama daha iyisini yapabilecek bir takımımız var" şeklinde konuştu.

Beşiktaş taraftarlarına seslendi

Beşiktaş camiasının kolay olmayan bir dönemden geçtiğini kaydeden ve siyah-beyazlı taraftarlara seslenen Önder Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok sıkıntıyı bir arada yaşadığı bir sezondayız. Stadımız olmaması sebebiyle kendi evimizde değiliz. Yönetimimiz, ekonomik sıkıntıları aşmak için çalışıyor. Futbol takımımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Taraftarların tribünde söyledikleri bir şarkı var, 'Bir gün değil, hep kol kola. Bir gün değil her gün Beşiktaş' bunu özelikle bugünlerde hiç unutmamak gerekiyor. Omuz omuza pozisyonumuzu kaybetmeden devam etmemiz gerekiyor. Zor şartlar altında yarışan bir takımımız var ve buna koşulsuz destek vermek gerekiyor. Sakin, soğuk kanlı ve kararlı bir şekilde yürüdüğümüz yolda devam etmemiz gerek. Beşiktaş'ın sakin kalarak yürüyebileceğini herkesin bilmesini istiyorum."