Sırrı Süreyya Önder, CHP’nin seçim teklifini açıkladı

HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder, yerel seçimlerde ittifak için CHP'lilerle görüştüklerini ve aldıkları cevabın "Bizi destekleyin ama kimse görmesin" olduğunu söyledi. Önder, “Kamuya açık işbirliği yapalım” teklifleri üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yan yana durmak bize zarar verir” dediğini aktardı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder, CNN TÜRK’te “Ankara Günlüğü” programında Hande Fırat, Hüseyin Yayman ve Utku Çakırözer'in sorularını yanıtladı.

Önder, yerel seçimlerde ittifak için CHP'lilerle görüştüklerini ve aldıkları cevabın "Bizi destekleyin ama kimse görmesin" olduğunu söyledi. Bunun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede dile getirilmediğini belirten Önder, aldıkları bir başka teklifin ise "Sırrı Süreyya Önder aday olmasın, başka bir aday gösterin" olduğunu söyledi.

Önder konuya ilişkin olarak şöyle konuştu:

“CHP'nin tabanı bunları bilsin. ‘Bizi destekleyin, ama kimse görmesin, bilmesin’ diyorlar. Ne kadar ayıp. CHP'ye gittik, kamuya açık işbirliği yapalım dedik, Kılıçdaroğlu ‘Yan yana durmak bize zarar verir’ dedi. Sol lafını ağzına almayanlar, MHP'nin kapı önüne bıraktığını alıp aday yapanlar, oy bölünmesinden bahsedemez.”

HDP’nin seçim araçlarına yapılan saldırılar da sorulan Önder’in gözleri soruyu cevaplarken doldu. Urla’daki HDP Seçim Bürosu açılışına düzenlenen saldırıdan bahseden Önder, “Ne işiniz var Urla'da” diyenlere tepki gösterdi. "Kimi kimin yerinden kovuyorsunuz" diyen Önder, "Yüz kişi var orada bin kişi saldırıyor. İnsanlık mı bu? Hüner mi?" dedi.

'Özerklik vaat edince neden kıyamet kopuyor?'

HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- İstanbullu bilerek oy versin, ben de İstanbul'da demokratik özerklik yapacağım. Halkın kendisinin karar vermesidir bu.

- Demokratik özerklik yerinden yönetimdir. Bunu vaat edince neden kıyamet kopuyor?

- Halklar mıknatıs gibidir, serbest bırakılırsa birbirlerini çekerler, halklar birbirine düşman olamaz...

- Demokratikleşmeyle bugün Türkiye'nin sorunlarının altından kalkılacağını hükümet bilmiyor, bilse...

- Kandil, İmralı, Ankara arasında 55 bin kilometre yol kat etmişim, bir gencin kanı akmasın diye....

- Hükümet elle tutulur, gözle görünür, Kürtlerin attığı adımların binde birini atmadı. Bu yol yol değil.

- Son nefesime kadar barış için uğraşacağım. Her şeyimi buna seferber ederim. Seçmenlerime bunun sözünü verdim.

- Siyaseti ırkçı, ayrımcıların istediği gibi yapmak zorunda değiliz. İktidar olurlarsa, onlarla da müzakere yaparız.

- Çıksınlar desinler ki, Kürt halkı bu hükümete mecbur değilsin, hiçbir hakkını tartışma konusu yapmam desin CHP.

- Seçilmiş meşru hükümetle görüşmeyelim de kimle görüşelim. Evlatlarımız mı ölsün?

-Meclis tutanaklarına bakın, bu ülkede KCK soruşturmaları bir CHP'li vekilin suç duyurusuyla başladı.

- Kürtlere doğuştan sahip olduğunuz hiçbir hakkı tartışma konusu yapmıyoruz desin CHP, süreci onlarla sürdürelim.

'Haram, evladı babaya düşman eder'

- Hırsızlığı hiçbir çuvala koyamazsınız, bunu hükümete söylüyorum. Haram, evladı babaya düşman eder.

- İktidar-Cemaat kavgasında taraf olmak zorunda değiliz. Kendi siyaset yapma tarzımız var.

- Bizim yolsuzluk dosyamız yok. 2 dakikada ihaleye fesat karıştıranları affettiler. AKP ve CHP birlikte.

- İhaleye fesat karıştırmanın ceza tabanı değiştirildi Meclis'te. Kim affetti bunları?

'100 belediyemizde bir kuruşluk yolsuzluk yok'

- CHP’nin tabanı bunları bilsin. Bizi destekleyin, ama kimse görmesin, bilmesin diyorlar. Ne kadar ayıp.

- CHP’ye gittik, kamuya açık işbirliği yapalım dedik, Kılıçdaroğlu yanyana durmak bize zarar verir dedi.

- Sol lafını ağzına almayanlar, MHP'nin kapı önüne bıraktığını alıp aday yapanlar, oy bölünmesinden bahsedemez.

- Telaş boşuna, bırakın siyaset yapalım. Yapamazsak, alternatifleri çok kötüdür, memleket için.

- Görünür olduk, telaşa düştüler, tedirgin oldular. İktidarı da muhalefeti de...

- Demokratik siyaset hakkını kim engelliyorsa, isterse BDP olsun, yanlış yapar, hep birlikte karşı çıkarız.

- Kim erdemli, kim yoksulun hakkını koruyor şimdi? Yolsuzluk yok, çünkü biz halkı yönetime katıyoruz.

- Yönetiminde olduğumuz 100 belediyemiz var. Bir kuruşluk yolsuzluk yoktur. Devlet bulamadı.

'Urla’dan çekilmemiz 2 dakika sürer'

- Bizim Urla'dan çekilmemiz iki dakika sürer. Peki sonra? Nereye kadar bu anlayışla gideceğiz? Bunun sonu var mı?

- Urla'ya neden gelmiş insanlar? Kendi köylerinde, memleketlerinde barındırmamışlar da onun için.

- Tekrar savaşı getirmeye çalışıyorlar. Herkes Kürde akıl vermekle meşgul. Onu yapın bunu yapın diye...

- Öfkeliyim, ama karamsar değilim. Söz verdik, bu ülkeye barışı getireceğiz. Memlekette ne çok leş kargası varmış.

- Bu ülkeyi hep birlikte cennet yapalım. Müslümanı, Alevisi, Türkü, Kürdü, hep beraber...

- Büyük bir kin ve öfke ile Kürt'le savaş mı istiyorsunuz? Kürt'e cehennem size cennet olmaz.

- Müslüman’ım diyen, sosyal demokratım diyen Kürde nefretini kusuyor. Bu nasıl bir şey?

- Gün geçmiyor ki, suikast ihbarı gelmesin. Gazete köşelerine düşüyor bunlar, alenileştiriliyor.

- Saldırıları yapanlar çözüm sürecini istemeyenlerdir. Bizim boynumuz kesilir, ama eğilmez.

- Esenyurt'ta 11 bin kişiyle büro açtık. Siyasetin çıtasını yükseltiyoruz. Güngören'de kalabalıktan büroya ulaşamadım.

- Karadenizli'si, Türk'ü, Kürt'ü boynumuza sarılıyor. Halk teveccüh gösteriyor.

- Ne işiniz var Urla'da sorusu "bu ülke bir an önce bölünsün"ün cisim bulmuş halidir.