Önder Karaveli: Oyunun son bölümüne bakınca buradan 1 puan almak kazanç

Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde üst üste 3. beraberliğini alan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli, futbolcuların yorgun olduğunu söyledi. Karaveli,"Oyunun son bölümüne bakınca buradan 1 puan kazanç" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

Önder Karaveli ne söyledi?

Göreve başladığından bu yana en çok pozisyon verdikleri maçı oynadıklarını belirten Karaveli, "Oyunun son bölümüne bakınca buradan 1 puan kazanç. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Zaman zaman bizdeydi. İyi pozisyonlar bulduk. 60. dakikadan sonra tamamen rakibin üstünlüğünde geçen, son bölümde bizim kale çevremizde ve her atak gol pozisyonlarına döndü. Görev süremde ilk defa bu kadar pozisyon verdiğimiz bir maç oldu."

Bugün oyuna hamle yapamadık. Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal sakatlandı. Rachid değişirken de Welinton'u kontrol ettik. O da sakattı. Kupadaki 120 dakika buna neden oldu. Bir maçı hayatımda ilk defa hamle yapamadan, mecburi değişikler ile tamamladım." şeklinde konuştu.