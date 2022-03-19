Önder Karaveli: Emirhan'ı ben de sahada görmek istiyorum

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, basit hatalar yaptıklarını ve sonuçlandırma sorunu yaşadıklarını vurgulayan Karaveli, bu tarz maçları çok defa oynadıklarını, berabere kaldıkları çoğu maçta üstünlüğün kendilerinde olduğunu ifade etti. Kadro tercihiyle ilgili de konuşan Karaveli, takımın golcüsü Batshuayi'ye sahip çıktı.

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz buna benzer maçları çok oynadık. Kendi olduğum 15 maçta buna benzer şeyler yaşadık. Berabere kaldığımız maçların hepsinde oyunun üstünlüğü bizde olsa da kazanamadığımız maçlar oldu. Berabere biten maçlarda hemen hepsinde oyununun kontrolü bizdeydi. Ama sonuçlandırma sorunlarından dolayı, bazen de bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerden kazanamadığımız maçlardı. Bugün de buna benzer senaryo oldu"

(Batshuayi'nin gol kaçırması ile ilgili soruya) "Bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Gollerimizi kaçıran sadece Batshuayi değil. Biraz fazlaca yük onun üzerine doğru gidiyor. Batshuayi dışında başka oyuncularımız da goller kaçırıyor. Batshuayi çok istiyor, çok zorluyor. Vuruş konusunda yaşadıkları, gol sayısını arttırmasını engelliyor. Bugün bir gol attı ama diğer pozisyonlardan da gol çıkarsa hem kendisi için hem de takım için iyi sonuçlar elde edeceğiz."

"Emirhan'ı ben de sahada görmek istiyorum. Sadece Emirhan'ı değil, hepsini. Hafta içi antrenmanlar, maçlara göre yapılan planlar, maçların akışı, yapılması gereken değişiklikler, kim girerse daha etkin olur gibi durumlardan Emirhan'a fazla şans gelmedi.. Ancak her maçın öncesinde Emirhan'ı kullanabilmek var ama bir türlü fırsat veremedik. Bu onunla ilgili planlarımızı değiştirmez."

"Galatasaray maçından sonra da söylemiştim, isabetli tek şutla bitirdik. Bugün de bu şutlar var ama kalecinin olduğu yere gitti. Dikkat eksikliği, bazen belki doğru vuruşu tercih etmemek, sahada konumlanamamakla açıklanabilir. Bugünkü oyun seyredenleri memnun etmiştir. Sadece kazanılmadı, bu da Beşiktaş'ta iyi bir şey değil. 7 maçta berabere kaldık. Hepsinde kazanmaya yakındık, kazanmamız gereken maçlardı"