Önder İmam Hatipliler Derneği ve Ensar Vakfı da var; İstanbul Belediyesi'nin 275 milyon liralık 2016 ihalelerinde kim, ne aldı?

Gazeteci Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu 2016 yılında İBB Kültür A.Ş.'nin 275 milyon TL'lik ihalesinin ayrıntılarını paylaştı. Kültür A.Ş.'nin İBB'den aldığı ihaledeki işleri taşeronlara paylaştırdığını, Ensar Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği ile bu derneğin yöneticisinin ortağı olduğu şirkete milyonlarca liralık etkinlikler yaptırdığını aktaran Ağırel, "Sözde 'kuruş' almamışlardı değil mi?" diye sordu.

Ağırel, İBB'nin 275 milyon liralık "2017 yılında yapılacak olan Muhtelif Organizasyonlar, Tanıtım ve Baskılı Materyallerin Alım İşi" ihalesinin ayrıntılarını paylaştı. Ağırel'in aktardığı bilgilere göre, Kültür A.Ş., taşeronlara paylaştırdığı işlerde 'plan ve organizasyonlar' için 8 firmaya 172,5 milyon TL, 'kültür etkinlikleri' için 2 firma 3 vakıfa 6,2 milyon TL, 'istisnai alımlar' için ise yaklaşık 34 milyon TL ödemiş.

Ağırel'in Yeniçağ'da bugün (11 Ocak 2020) yayınlanan yazısının bir bölümü şöyle:

"Peki kültür etkinlikleri kapsamında toplam 6.2 milyon TL'ye ihale alan kimler?

Sıkı durun…

Mesela ihale alanlardan biri Önder İmam Hatipliler Derneği İktisadi İşletmesi 852 bin 990 TL bedelli ihale almış.

Peki başka ihale almış mı?

Almaz olur mu…

2015 yılında kısa film yarışması, 2016 yılında Kutlu Doğum Haftası kutlaması ihalelerini de almış. Toplam 1.7 milyon TL.

Diğer ihale alan firma Karetta Gıda. Bu firma 1.8 milyon TL bedelli ihale almış. Peki firma sahibi kim dersiniz? ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Veysel Başar ve Murat Özdemir.

Peki diğer firma hangisi?

Hüseyin Yılmaz'ın sahibi olduğu Kalyon Ajans. Bu firmayı sosyal medyada "AKP Çocukları" isimli Twitter hesabının paylaştığı lüks yaşantıları ile hatırlarsınız. Bu firma (2017/157890 ihale numarası ile) "Kudüs Sempozyumu ve Karikatür İstanbul Etkinliği" için 1 milyon TL almış. 2012-2018 yılları arasında ise 29 ihaleyi 20 milyon bedel ile almış. İş konusu evlere şenlik… WC kurulumundan manevi ve rehberlik konferansına, Ramazan organizasyonundan konfeti, çiçek teminine kadar her iş dalı var…

Devam edelim…

Mehmet Çebi'nin Vakıf Mütevelli heyeti Başkanı olduğu İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı İktisadi İşletmesi 1.2 milyonluk TL'lik ihale almış.

Son olarak Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi, 2 ihale almış, toplam tutarı 1.2 milyon TL. Başka ihaleler de almış. Yüksek Din Öğretim Kongresi, Din Sempozyumu, Ulusal Değerler Eğitimi gibi işler için 5 ihale almış toplamı 4.1 milyon TL…

Sözde "kuruş" almamışlardı değil mi?"