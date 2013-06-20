Önder: Türkiye yanıyor, DTK tek cümleyle destek açıklaması yapmadı!

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Gezi Parkı eylemlerine ilişkin tutumunu eleştirdi.

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Nuçe TV'de Gezi Parkı eylemlerini ve siyasetin tutumunu değerlendirdi. Önder açıklamalarında Demokratik Toplum Kongresi'nin eylemler karşısında takındığı tutuma da eleştiri getirdi. Gezi direnişinin yarattığı etkinin önemini vurgulayan Önder, "Türkiye yanıyor, dünyanın en büyük isyanlarından biri... DTK tek cümleyle destek açıklaması yapmadı" dedi.