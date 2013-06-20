T24 LogoT24 Logo
Gündem

Önder: Türkiye yanıyor, DTK tek cümleyle destek açıklaması yapmadı!

Sırrı Süreyya Önder, DTK'nın Gezi Parkı eylemleri süresince gösterdiği tutumu eleştirdi

20 Haziran 2013 19:08

 

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Gezi Parkı eylemlerine ilişkin tutumunu eleştirdi.

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Nuçe TV'de Gezi Parkı eylemlerini ve siyasetin tutumunu değerlendirdi. Önder açıklamalarında Demokratik Toplum Kongresi'nin eylemler karşısında takındığı tutuma da eleştiri getirdi. Gezi direnişinin yarattığı etkinin önemini vurgulayan Önder, "Türkiye yanıyor, dünyanın en büyük isyanlarından biri... DTK tek cümleyle destek açıklaması yapmadı" dedi.

ETİKETLER

gezi parkıdtksırrı süreyya önder

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24