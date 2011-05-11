Önder: Demirel'in ne hayrı olmuş ki CHP'ye olsun?

T24- BDP destekli İstanbul'dan bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in CHP’ye “milli şeflik" yaptığı iddiasıyla ilgili olarak, “Kendine ne hayrı olmuş ki CHP’ye olsun?” dedi.

BDP’nin desteklediği bağımsız adaylardan Sırrı Süreyya Önder, NTV’nin sorularını yanıtladı. Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP’nin yeni milli şefinin Süleyman Demirel olduğu” yönündeki sözlerini değerlendirdi. Önder, şunları söyledi:

“CHP’lilere şunu sormak lazım; insan bu kadar soldan ümit keser mi? Sosyal demokrat demek, emekle kurduğu ilişkilerle belli olur; özgürlüklerle, temel haklarla kurduğu ilişkiyle tarif edilir. Ey Allah’tan korkmazlar; tefecileri koyuyorsunuz, geçmişi şaibeli adamları koyuyorsunuz. Herkes var, solcu yok. İlaç için arayan 1-2 insan ya var ya yok. Alan düşünsün, Başbakan’ın bayram etmesi lazım. Süleyman Demirel, CHP’ye ne heyir bereket götürecek, kendine ne heyri olmuş ki CHP’ye de ne heyri olsun.

Başbakan eğer akıllı bir adamsa desteklemesi lazım. Bir söz var, ‘Kendisi himmete muhtaç bir dede, nerede kaldı gayrıya himmet ede’. Demirel’den ne olur? Bütün topunu tüfeğini yığsa ne olur, ancak zarar verir. Çünkü sol vicdana temas etmiyorsanız, dokunmuyorsanız sosyal bir demokrat partide bir adım ileri taşımazsınız, mümkün değil.

Bir türkü ‘Anana bak, gör halini’ diyor. Bak eski genel başkanına, o da böyle bir açılım yaptı. Ne kadar sağcı varsa partiye doldurdu, neredeyse barajın altına düşecektiniz. İnsan tarihten ibret almaz mı? Gidin solculara, sendikalara, insan hakları derneklerine açılın, gidin Kürtleri çağırın. Bir seçim beyannamesi yapmışlar. Bir Kürt demesi, Alevi demesi için 330 gün geçti. Bu meseleyi çözmeye mi talipsin, herhalde 330 sene beklemek lazım.”