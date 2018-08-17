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Önder Dağıstan, İzmir'de toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- TÜRK Milli Takımı ve Beşiktaş'ın eski voleybolcularından, Altay'ın ilk kadın yöneticisi Oya Dağıstan'ın İzmir'de 79 yaşında vefat eden eşi, ünlü piyanist Ece Dağıstan'ın babası, inşaat mühendisi Önder Dağıstan, İzmir Alsancak't

17 Ağustos 2018 21:02

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- TÜRK Milli Takımı ve Beşiktaş\'ın eski voleybolcularından, Altay\'ın ilk kadın yöneticisi Oya Dağıstan\'ın İzmir\'de 79 yaşında vefat eden eşi, ünlü piyanist Ece Dağıstan\'ın babası, inşaat mühendisi Önder Dağıstan, İzmir Alsancak\'taki Hoacazade Camii\'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Milli Takım ve Beşiktaş\'ın eski voleybolcularından, Altay\'ın ilk kadın yöneticisi merhume Oya Dağıstan\'ın eşi inşaat mühendisi Önder Dağıstan, İzmir\'de vefat etti. Üç çocuk babası Önder Dağıstan için Alsancak Hocazade Camii\'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Cenazeye, Dağıstan\'ın çocukları ünlü piyanist Ece Dağıstan, Serdar Dağıstan, Ceyda Dağıstan ve sevenleri katıldı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da sevgilisi Ece Dağıstan\'ı acılı gününde yalnız bırakmadı.
Say ve sevgilisi Ece Dağıstan, caminin bahçesinde başsağlığı dileklerini birlikte kabul etti. Cenaze namazının ardından Dağıstan için helallik alındı.
Yapılan duadan sonra Dağıstan\'ın cenazesi, Bornova Yeni Mezarlığı\'nda 2008 yılında kanser hastalığı neticesinde yaşamını yitiren Oya Dağıstan\'ın yanına defnedildi.

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