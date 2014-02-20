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Öncüpınar'ın karşısında patlama: Ölü ve yaralılar var

Öncüpınar'ın karşısındaki Esselame Sınır Kapısı'nda büyük bir patlama meydana geldi

20 Şubat 2014 19:35

Kilis’in Suriye sınırındaki Öncüpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Esselame Sınır Kapısı’nda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Suriye'nin, Türkiye sınırındaki Es-Selame Sınır Kapısı'nda, büyük bir patlama meydana geldiği, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
    
Alınan bilgiye göre, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Es-Selame bölgesinde bomba yüklü bir araç infilak etti.
    
Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Yaralıların ambulanslarla Kilis'e getirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Ölenlerin 20'sinin patlamanın olduğu bölgede hayatını kaybettiği bildirilirken, Türkiye'ye getirilen yaralılardan da 4 kişi hayatını kaybetti.

Saat 15.45 sıralarında meydana gelen ve Türkiye tarafında da korkuya yol açan patlamada yaralanan çok sayıda Suriyeli, tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilmeye başlandı. Özgür Suriye Ordusu kontrolünde bulunun bölgeyi IŞİD güçleri ele geçirmeye çalışıyordu.

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