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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, 'Plaka Tanıma Sistemi' hizmete girdi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği doğrultusunda Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 'Plaka Tanıma Sistemi' hizmete girdi

01 Kasım 2017 15:44

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı\'nın yönetmeliği doğrultusunda Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda \'Plaka Tanıma Sistemi\' hizmete girdi.
Türkiye\'deki A sınıfı 20 kara sınır kapısında \'Plaka Tanıma Sistemi\' bugün sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan giriş ve çıkış yapan araçlar da sistemle kontrol ediliyor. Yeni sistemle kaçakçılıkla mücadelenin etkin sürdürülmesi ve plakaların otomatik kaydının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

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