"Önceki İBB yönetimi bazı hatların yapımını bakanlığa devretmiş, yani iktidar İBB'ye destek olmak için en büyük maliyetli projeleri üstlenmiş"

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı arasında süren metro gerilimine ilişkin olarak, "Şimdi Ulaştırma Bakanı’nın danışmanının bana verdiği bilgiye göre İstanbul’da bir değil 7 hat bakanlık tarafından yapılıyor. Peki neden? Ulaştırma Bakanı’nın danışmanı aslında bunun yeni olmadığını söyledi. Meğer önceki İBB yönetimi bir protokol imzalayarak bazı hatların yapımını zaten bakanlığa devretmiş. Amaç, belediyenin yükünü azaltmakmış. Yani iktidar İstanbul Belediyesi’ne destek olmak için en büyük maliyetli projeleri üstlenmiş" bilgisini paylaştı.

Ataklı yazısına şöyle devam etti:

"Birinci sorum; Belediye AKP’li olmasaydı, hükümet bu fedakârlığı yapar mıydı? Ulaştırma Bakanı’nın danışmanı soruya 'bunu bilemem' diye cevap verdi ama kendi bilgilerini anlatmaya devam etti.

Dedi ki; 'Bakanlık tarafından yapılan hatlar yerel seçimler sonrası yapımları daha da hızlandırıldı. İBB’nin yapması gereken hastane metrosu o yapmadığı için vatandaşın hastaneye ulaşımını sağlamak amacıyla bakanlık tarafından üstlenildi. Aynı şekilde Çamlıca metrosu da İBB’nin sorumluluğunda olmasına rağmen yapılmadığı için bakanlık tarafından yapılıyor.'

İkinci sorum şu; 'Belediye niçin başlamış olan metroları bitiremiyor?' Ulaştırma Bakanı’nın danışmanına göre İBB bu konuda aciz kalıyor.

Şöyle dedi; 'Metro ya ayrılmış bütçeleri, önceki dönem göre çok daha fazla borçlanma yapmalarına rağmen işler durmuş veya çok yavaş gidiyor. Mahmutbey-Esenyurt metrosu 4 yıl önce ihalesi yapılmasına rağmen geçen hafta iş başlatıldı. Ataköy-İkitelli hattı var mevcut krediden harcama yapılmasına rağmen seçim öncesi yüzde 80’i bitmiş hattı bitirmiyorlar. Pendik -Tuzla hattı yine ilerlemiyor. Göztepe-Ümraniye hattının geçtiği Ataşehir finans merkezi bitiyor metro çok yavaş bu gidişle 4 yılda bitmez.'

Ve en önemli soru; 'İBB’ye sağlanan dış kredilerin hiçbirine saray onay vermiyor, yani iktidar İBB’nin elini kolunu bağlıyor. Bu adil mi?'

Bakan danışmanı 'Elbette bu konuda bilgim yok, ben size mevcut durumu aktardım' dedi.

Sonuç şudur; Bakanlık muhtemelen doğru maddi bilgiler veriyor. Bitmeyen metrolar olduğu da doğru… Bakanlığın bazı metro yapımlarını üstlendiği de doğru.

Ama tüm bu doğrular yapılanın ahlaki olduğunu göstermez. Ulaştırma Bakanın’ın iktidarın her konuda yaptığı gibi metro konusunda da bölücü davrandığı, sırf kendilerinden olmadığı için belediyeyi zora soktuğu, bunu da iktidar gücünü kullanarak kendi avantajına çevirmeye çalıştığı da doğrudur ve bu doğrular konunun ahlaki olmadığının diğer kanıtlarıdır."