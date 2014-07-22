'Önce vatandaşlarımızı geri getirmeliyiz'



'Bir mezar yeri hazırlamak istiyorum ama yapamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Onları geri istiyorum. Geri gelmek zorundalar. Bay Putin, çocuklarımı eve gönderin! Lütfen!' Oğlu ve oğlunun kız arkadaşı uçakta olan Silen Fredriksz, Hollanda televizyonundan bu sözlerle Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslendi.

Tıpkı bu acılı anne gibi tüm Hollanda, televizyondan Ukrayna'nın doğusundaki enkaz yığını içinde devam eden onursuz ve profesyonellikten uzak çalışmaları izliyor. Zira uçakta hayatını kaybeden 298 kişiden, 192'si Hollanda vatandaşı. Hayatını kaybedenler arasında 26 Avustralya, 10 İngiltere ve 4 de Alman vatandaşı yer alıyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mecliste yaptığı konuşmada, Hollandalı ilk uzman ekibin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, cesetlerin bir trenin derin dondurucu tertibatlı vagonlarında tutulduklarını teyit etti. Ancak Rutte, trenin ilk nereye gideceğinin henüz netlik kazanmadığını kaydetti. Enkaz yığını arasında 50 cesedin eksik olduğuna dikkat çeken Rutte, Rusya devlet Başkanı ve Ukrayna Başbakanı ile görüşme halinde olduğunu belirtti.

'Önceliğimiz onları geri getirtebilmek'

Hollanda Başbakanı, herhangi bir tarafa suçlamada bulunma konusunda temkinli çünkü önceliği vatandaşlarını en kısa sürede Amsterdam’a geri getirtebilmek. Hâlihazırda Ukrayna'nın doğusunun Rus ayrılıkçıların kontrolünde olduğunu belirten Rutte, bu nedenle meclisin bölgeye Hollanda birliklerini gönderme önerisini kabul etmedi.

AB Dışişleri Bakanları Malezya uçağı ve Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya geliyor. Uçakta Hollanda‘ya göre daha az sayıda vatandaşı bulunan İngiltere, Hollanda‘ya kıyasla Rusya'ya yönelik daha sert bir tavır takınıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Phillip Hammond, Rusya'nın isyancıları desteklemeye devam etmesi ve silah taşımalarına izin vermesi durumunda, Rus ekonomisi üzerinde daha büyük etkileri olacak kararlar alınması gerektiğini kaydetti.

Rusya'ya silah ambargosu talebi

Avrupa Parlamentosu da geçen hafta Rusya‘ya silah ambargosu uygulanmasını talep etti. Ne var ki hâlihazırda Rusya‘ya 1 milyar 200 milyon euroluk sevkiyat yapmak üzere olan Fransa ambargoya karşı çıktı.

Hollanda Başbakanı, Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etmekten kaçınıyor. Önceliğinin vatandaşlarını geri getirtmek olduğunu vurgulayan Rutte, AB'nin kararlı şekilde hareket edeceğinden şüphesi olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hollanda Başbakanı Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yayınlanan görüntülü mesajında, Rus ayrılıkçılardan dolaylı bir şekilde de olsa uçak enkazındaki çalışmaları engellememelerini istedi.

Hayatını kaybeden Hollanda vatandaşları için düzenlenecek anma töreninin ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. Hollanda spor örgütleri, 2018 yılında Rusya‘da yapılacak FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nın boykot edilmesini talep ediyor.