Önce Ulusal Muhafızlar'ı göndermişti; Trump, polis tarafından vurularak felç kalan Jacob Blake için protestoların sürdüğü kente gidecek

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polis tarafından sırtından vurularak felç kalan siyah vatandaş Jacob Blake için ailesi öncülüğünde yeni bir eylem düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların sürdüğü Kenosha'ya gideceği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen hafta polis tarafından 7 kurşunla sırtından vurulan Blake için düzenlenen eyleme yaklaşık bin kişi atıldı. Eylemde Blake'in ailesi ön sıralarda yer aldı.

Blake'in vurulmasından bu yana ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin sürdüğü Kenosha'da protestolar sırasında 2 kişi 17 yaşında bir karşı protestocu tarafından vurularak öldürülmüş, Trump yönetimi, ırkçılık karşıtı eylemcilere karşı kente Ulusal Muhafızları yönlendirmişti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Kenosha'ya ziyarette bulunacağını söyledi.

Sırtından vurulduktan sonra felç kaldığı öğrenilen Blake hâlâ hastanede. Blake'i görmeye giden ailesi, oğullarının hastanede kelepçeyle tutulduğunu söylemişti.