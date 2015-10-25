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Deutsche Welle

‘Önce terörle mücadele, sonra seçim’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, ülkede terörle mücadelenin başarıyla sonuçlandırılmasının ardından devlet başkanlığı ve meclis seçimlerine hazır olduğu bildirildi.

25 Ekim 2015 16:40


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile pazar günü Şam'da yapılan bir görüşmede hazır bulunan Rus milletvekili Sergey Gavrilov, Esad'ın terörün yenilmesinin ardından seçimlere hazır olduğunu bildirdi.

Şam'da Reuters haber ajansına konuşan Gavrilov, Esad'ın erken seçimlere hazır olup olmadığına yönelik soruyu, “Benim edindiğim izlenim, ilk hedefin teröre karşı savaş ve zafer kazanmak, ardından meclis ve devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi olduğu şeklinde” diye yanıtladı.

“Adaylığını koyacak”

Diğer yandan Rus haber ajansı RIA, Şam'da Esad’ın Rus politikacılarla görüşmesinde hazır bulunan bir Rus milletvekiline dayandırdığı haberinde Esad’ın terörle mücadelenin ardından yapılacak seçimlerde halkın desteklemesi durumunda adaylığını koymaya hazır olduğunu bildirdi. Rus Interfax haber ajansı ise Şam'daki görüşmede Esad'ın anayasa değişiklikleri konusunda tartışmaların başlatılmasına sıcak baktığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cumartesi günü Rus devlet televizyonuna verdiği bir mülakatta Suriye'yi devlet başkanlığı ve meclis seçimlerine hazırlık yapmaya çağırmıştı. Lavrov, “Dış güçler Suriyeliler adına hiç bir karar veremez. Bizim onları kendi ülkeleri için tüm dini, etnik ve siyasi grupların çıkarlarının yeterince temsil edildiği bir plan hazırlamaya zorlamamız gerekir” diye konuşmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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