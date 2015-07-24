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Önce tecavüzü cep telefonuna kaydetti sonra şantaj yaptı

Edirne'de 15 yaşında bir erkek çocuğu 14 yaşındaki bir kız çocuğuna ettiği tecavüzü görüntüleyerek şantaj yaptığı için gözaltına alındı

24 Temmuz 2015 20:02

Edirne’nin Keşan ilçesinde 15 yaşındaki T.K., kız arkadaşı 14 yaşındaki H.Ş.’ye tecavüz edip cep telefonuyla görüntüleyerek şantajda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 

DHA’dan Ünsal Yücel’in haberine göre, olay, ilçeye bağlı Paşayiğit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre T.K., kız arkadaşı H.Ş.’yi metruk bir eve götürüp burada tecavüz ederek, olayı zorla cep telefonuyla görüntüledi. T.K., H.Ş.’yi yaşananları kimseye anlatmaması, aksi takdirde görüntüleri internette yayınlayacağı yönünde tehdit etti. H.Ş., bir süre sonra korkarak durumu ailesine anlattı. H.Ş.’nin ailesiyle birlikte jandarmaya giderek şikayetçi olması üzerine T.K. yakalanarak, gözaltına alındı. T.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece yaşının 18’den küçük olması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.Ş. ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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