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Önce şok yaşadı, sonra rahat nefes aldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis, pazarlarda yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için önce broşür dağıttı ardından da bir kadının çantasını habersiz olarak alıp uzaklaştırdı

16 Ağustos 2018 20:50

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde polis, pazarlarda yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için önce broşür dağıttı ardından da bir kadının çantasını habersiz olarak alıp uzaklaştırdı. Çantasını bulamayan kadın önce şok yaşadı, polislerin uyarması ile rahat bir nefes aldı.
İnegöl polisi pazarlarda yaşanan çanta ve benzeri hırsızlıklara karşı dikkat çekmek için ekipler halinde alışveriş yapan kişileri önce sözlü olarak uyardı ardından daha önce basılan broşürleri kendilerine verdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polisleri, hırsızlık olayına dikkat çekmek için bir kadının arkasına bıraktığı çantayı alıp uzaklaştı. Çantasının alındığını fark etmeyen kadını yine bir polis uyardı. Ne yapacağını şaşıran kadının önce şok yaşadı, ardından da polislerin kendisini bilgilendirmesi ile rahat bir nefes aldı.
Amaçlarının vatandaşları hırsızlık olayına karşı uyarmak olduğunu söyleyen polisler benzer uygulamaları bundan sonra da yapacaklarını söyledi.

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