Önce Sırbistan, en son İsviçre sevindi

Dünya Kupası'nda E Grubu'nda kritik maçta İsviçre, Sırbistan'ı 2. yarıdaki oyunuyla 2-1 yendi ve gruptan çıkma yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı.

Kaliningrad'da oynanan karşılaşmaya golle başlayan Sırbistan oldu. 4. dakikada rakip kaleyi baskı altına alan Sırplar, Mitrovic'in kafa golüyle öne geçti. 20. dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayan İsviçre pozisyon bulsa da ilk yarıda gole ulaşamadı. Ancak 55. dakikada Xhaka'nın harika golüyle skora denge geldi. Hızlı hücumlarla pozisyonla bulan İsviçre, kendisi için büyük önem taşıan golü 90. dakikada buldu. Bir anda Shaqiri ile karşı karşıya kaldı ve golünü attı.

Maçı 2-1 kazanan İsviçre, puanını 4'e çıkarıp son maçlar öncesinde avantaj yakaladı. Sırbistan ise 3 puanda kaldı. İsviçre son maçta Kosta Rika ile Sırbistan ise Brezilya ile oynayacak.