Önce 'selamün aleyküm' sonra bomba

Gazze’ye yönelik kanlı "Dökme Kurşun" operasyonunun 17'nci gününde, takviye birliklerinin de katılımıyla İsrail birlikleri Hamas ile ev ev şiddetli çatışmalara girerken can kaybı 900’ü aştı. İsrail, psikolojik savaş taktikleriyle de Hamas’ı caydırmaya çalışıyor.



Gazzelilerin anlattığına göre, psikolojik savaş şöyle yapılıyor: İsrailli istihbaratçılar, Mısır,

Libya ya da Suriye Arapçası aksanıyla, Gazze’deki evleri rastgele arıyor. Acıyan bir ses tonuyla,

telefona çıkan kişiyle konuşan istihbaratçı, evdekilerin Hamas sempatizanı olup olmadığını, içeride militan bulunup bulunmadığını anlamaya çalışıyor. Eğer evdekiler olumlu yanıt verirse, İsrail savaş uçakları devreye girip, binayı yerlebir ediyor.



Bu olayın tanıklarından 21 yaşındaki Kerim ebi Şaban, şunları anlattı: "Bütün komşular benzer telefonlar aldı. Mısır Arapçası konuşan bir kişi, ’Allah yardımcınız olsun, neler yapıyorsunuz, birşeye ihtiyacınız var mı?’ diye sorup, durum konusunda bilgi almaya çalışıyor. Hamas’ı övüyor ve sempatizanı olup olmadığımızı soruyor. Gazze’ye gelmek ve İsrail’e karşı savaşmak

istediğini söylüyor. Telefondakine olumlu yanıt veren birkaç komşumuz bombalara hedef oldu."



İsrail ordusunun Gazze savaşı için uzun süredir çok titiz bir çalışma yaptığı belli oluyor. İsrailli

bir askeri yetkili, şöyle konuştu: "Hamas militanları, İsrail vurmasın diye binanın damına sivilleri yerleştiriyor. İsrail savaş uçağı, evin yakınına patlayıcısı olmayan bir füze atıyor. Damdaki siviller korkup kaçınca, bina bu kez hakiki füzeyle vuruluyor."Hamas militanları da İsrail’e çeşitli tuzaklar kurarak karşılık veriyor. Bunlardan en çok kullanılanı manken ve bubi tuzağı.