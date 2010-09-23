Önce 'sayın' sonra 'yetenekli katil' dedi

T24- Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD'li ünlü talk show sunucusu Larry King'e konuk oldu. Ahmedinejad programda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "yetenekli bir katil" olarak tanımladı.



CNN International’da yayınlanan programda King, daha önce konuk ettiği Netanyahu'nun "İnsanlığın karşısındaki en büyük tehdit İran'ın nükleer silah sahibi olmasıdır" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, Ahmedinejad'dan İsrailli liderin bu açıklamasını değerlendirmesini istedi.



Bunun üzerine Ahmedinejad, "Yani size göre bizim Sayın Netanyahu'nun korku ve endişelerini gidermek gibi bir kaygımız mı olmalı? Neden onun için böyle bir şey yapalım ki? O kim ki? O her şeyden önce yetenekli bir katil" ifadesini kullandı.



İranlı lider Netanyahu için, "Filistinlileri öldürdüğü ve Gazze'yi kuşatma altında tuttuğu için yargılanmalı. Kadın ve çocukları öldürdüğü için yargılanmalı" diye konuştu.



Ahmedinejad, ayrıca başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin tepkisine rağmen nükleer programını durdurmayı reddeden İran'ın atom bombası üretmek gibi bir amacı olmadığını söyledi.



Ahmedinejad, "Siyonist rejim (İsrail) ve bazı ABD'li makamlar dışında kimse böyle bir niyetimiz olduğu konusunda endişe taşımıyor" dedi.