Önce Rus tanklarında görüldü; işgali destekleyenlerin sembolü hâline geldi; sosyal medya, 'Z'nin anlamını tartışıyor

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Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken, ilk olarak Rus tankları üzerinde görülen kalın beyaz Z harfi, Rusya’daki işgal destekçisi aşırı sağcı gruplar için bir sembol hâline geldi. İşgali destekleyenler Z sembolünü sahiplenirken sosyal medyada, Z’nin anlamı üzerine farklı görüşler paylaşıldı.

Insider’da yer alan habere göre, “Z” sembolü ilk olarak Ukrayna’nın Donetsk bölgesine giren Rus tanklarının üzerinde görüldü.

Rus tanklarının üzerinde Z harfinin anlamı üzerine sosyal medyada farklı görüşler paylaşıldı. “Z”nin Rusça, “zafere doğru” anlamına gelen “Za Poebedy”nin kısaltması olabileceğini söyleyenler oldu. Başkaları ise “Z”nin, "batı" anlamına gelen “Zapad”ın kısaltması olabileceğini söyledi. Rusya geçen yıl "Zapad 2021" isminde büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Rus askeri kaynaklar, “Z”nin anlamına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

“Z”nin sembol hâline gelmesinde dikkati çeken yönlerden biri de Z harfinin, Kiril alfabesinde yer almıyor oluşu.

İşgali destekleyenler için sembol oldu

Rusya’da Ukrayna’nın işgaline destek verenler Z sembolünü araçlarına, iş yerlerinin üzerine çizerek taraflarını belli etmeye başladı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 4 Mart’ta Rusya destekçisi aşırı sağcı protestocular, “Z” sembollü pankartlar taşıdı. Leningrad’da eylem düzenleyen Rus milliyetçisi bir grup da üzerinde beyaz Z yazan siyah kıyafetlerle görüntülendi.

Rus jimnastikçi Ivan Kuliak da Katar’da cumartesi günü yapılan yarışmada, üçüncülük için podyuma çıktığında mayosunda Z işareti görüldü. Jimnastikçi hakkında soruşturma açıldı.