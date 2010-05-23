Önce Real'le anlaştı, sonra Inter'le kupayı aldı

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Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Inter'in Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Real Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını ve yılda 10 milyon euro alacağı ileri sürüldü.AS gazetesinin haberinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Mourinho arasında, Şampiyonlar Ligi finalinden önce anlaşmaya varıldığı iddia edildi.Marca gazetesi de ''Real Madrid bir şampiyonu alıyor'' başlığıyla verdiği haberde, 2-3 gün içinde Mourinho'nun Real'in teknik direktörü olduğunun açıklanacağı belirtildi.Mourinho ile 4 yıllığına anlaşıldığını ve Portekizli teknik adamın yılda net 10 milyon euro alacağını bildiren Marca ve AS, Mourinho'nun Inter'in Brezilyalı sağ beki Maicon ve Bayern Münih ile oynanan, 2-0 İnter'in kazandığı finalde takımının 2 golünü de atan Arjantinli forvet Diego Milito'yu da getirebileceğini yazdı.