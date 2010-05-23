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Spor

Önce Real'le anlaştı, sonra Inter'le kupayı aldı

Inter'le Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Mourinho'nın Real Madrid'le 4 yıl için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

23 Mayıs 2010 03:00

T24 - Alman temsilcisi Bayern Munich'i 2-0 mğlup ederke Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Inter Milan'ın Teknik Direktörü Mourinho'nun, Real Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını ve yılda 10 milyon euro alacağını ileri sürüldü.





Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Inter'in Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Real Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını ve yılda 10 milyon euro alacağı ileri sürüldü.


AS gazetesinin haberinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Mourinho arasında, Şampiyonlar Ligi finalinden önce anlaşmaya varıldığı iddia edildi.


Marca gazetesi de ''Real Madrid bir şampiyonu alıyor'' başlığıyla verdiği haberde, 2-3 gün içinde Mourinho'nun Real'in teknik direktörü olduğunun açıklanacağı belirtildi.


Mourinho ile 4 yıllığına anlaşıldığını ve Portekizli teknik adamın yılda net 10 milyon euro alacağını bildiren Marca ve AS, Mourinho'nun Inter'in Brezilyalı sağ beki Maicon ve Bayern Münih ile oynanan, 2-0 İnter'in kazandığı finalde takımının 2 golünü de atan Arjantinli forvet Diego Milito'yu da getirebileceğini yazdı.

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