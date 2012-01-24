-Önce polise saldırdılar, ardından kuyumcuyu yağmaladılar ADANA (A.A) - 24.01.2012 - Adana'da cezaevi firarisi hükümlüyü yakalamak için saklandığı mahalleye giden polis ekibine taş ve sopalarla saldıran ve camlarını kırdıkları kuyumcudaki bir miktar altını yağmalayan gruptaki 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği bildirilen Şefik Akyürek'in Osmaniye'deki bir hırsızlık olayına karıştıktan sonra Adana'ya geldiği belirledi. Yapılan araştırmada hükümlü Akyürek'in Barbaros Mahallesi'nde bir parkta oturduğu tespit edildi. Hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan komiser yardımcısı Mehmet Özer ve ekibi, söz konusu mahalleye gelince bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Görevli polislerden bazıları kaçmaya çalışan Akyürek'i kovalamaya başlarken, bir polis memuru ise saldırganların arasında kaldı. Bunun üzerine komiser yardımcısı Mehmet Özer, geri dönerek polis memuru kalabalığın arasından aldı. Özer, daha sonra olay yerindeki bir kuyumcuya girerek takviye ekip istedi. Kuyumcudaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olaylar sırasında, saldırganların taş atmaya devam etmesi üzerine iş yeri sahibi kepenkleri kapatarak komiser yardımcısını saldırganlardan korumaya çalıştı. Atılan taşlar sonucu iş yerinin camları kırılınca, vitrininden yere düşen altınlar da gruptakilerce yağmaladı. Yaklaşık 4 dakika süren olaylar sırasında çevrede bulunan erkekler saldırganlara müdahale etmezken, bir kadının tek başına polise saldıran grubu sakinleştirmeye çalışması dikkat çekti. Saldırganlar, takviye polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine ara sokaklara kaçtı. Bu arada komiser yardımcısı da kuyumcudan çıkarak polis otosuna binerek saldırganların yakalanması için yapılan çalışmaya katıldı. Güvenlik kamerası kayıtları incelenerek olaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi arasında bulunan N.C, Ş.K. ve A.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bu arada, Şefik Akyürek'in yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.