Önce planı gönderdi sonra katliam yaptı!

ABD'nin Colorado eyaletinde geçtiğimiz hafta "Batman" filminin gösteriminde 12 kişiyi katleden ve 58 kişiyi yaralayan saldırgan James Holmes, olaydan birkaç gün önce katliam planını ayrıntılı çizimlerle birlikte doktora yaptığı Colorado Üniversitesi'ndeki profesörüne gönderdi.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, saldırı planı çizimlerle not defterinde ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

Denver kentinde bulunan Colorado Üniversitesi, katliamdan üç gün sonra kendilerine ulaşan not defterini geçtiğimiz pazartesi günü "şüpheli paket" olduğu gerekçesiyle polise iletti.

Amerikan haber kanalı Fox News'in haberinde, Holmes, not defterinde insanları nasıl öldüreceğini ayrıntılarıyla anlatırken, katliamı nasıl gerçekleştireceğini de çizimlerle ortaya koyuyordu.

Sinema katliamının zanlısı olarak gözaltında tutulan 24 yaşındaki James Holmes, 2010 yılında Kaliforniya Üniversitesi nöroloji bölümünü burslu bitirdi. Akademik açıdan başarılı bulunan 24 yaşındaki Holmes, Colorado Üniversitesi'nde nöroloji alanında doktora yapıyordu.

6 bin mermi satın aldı

Son birkaç aydır okuldaki notlarında düşüş görülen Holmes, doktorasını yarıda kesmeyi planlıyordu. 12 kişinin katili James Holmes’un, katliamdan 60 gün önce yasal yollardan 4 silah satın aldığı ayrıca internet üzerinden 6 binden fazla mermi satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Katliamı duyan silah satın almaya koştu

ABD'li yetkililer, sinema katliamının ardından Colorado eyaletindeki silah ruhsatı talebinde patlama yaşındığını belirtti. Yetkililer katliam sonrası silah sahibi olmak isteyenlerin oranının yüzde 43 arttığını açıkladı ABD'li uzmanlar katliam sonrası silah satın alma talebini, insanların kendilerini savunma içgüdüsüyle açıklıyor.