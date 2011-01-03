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ÖNCE PENCEREDEN SONRA KAPIDAN GİRDİLER SİVAS (A.A)

03 Ocak 2011 14:55

-ÖNCE PENCEREDEN SONRA KAPIDAN GİRDİLER SİVAS (A.A) - 03.01.2011 - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bir hurdacıya ait depodan son 2 gün içerisinde 2 kez hırsızlık olayı gerçekleşti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yeni Mahalle Gazeteci Burak Erdoğmuş Caddesi'nde Ahmet Arslan'a (48) ait hurda deposundan dün yaklaşık 3 bin lira değerinde bakır malzemeler ile bakır ve gümüş tellerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmasının ardından bugün de aynı yerden yaklaşık 15 bin lira değerindeki hurda malzeme çalındı. Hurda deposuna dün pencereyi kırarak giren hırsızlar, bugün ise kilitli kapıyı açarak hırsızlık olayını gerçekleştirdi. Deponun penceresine dünkü hırsızlık olayının ardından demir korkuluk taktıran depo sahipleri, önlem almalarına rağmen ikinci hırsızlık olayını da engelleyemedi. Deponun kapı ve pencereleri başta olmak üzere hurdalıkta parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Depolarından son 2 günde 2 kez hırsızlık olayının gerçekleşmesinin üzüntüsünü ve şaşkınlığını yaşayan Arslan ailesi, ''Hırsızlar ortağımız oldu'' ifadelerini kullandı. Hurdalığın işletmecisi Ahmet Arslan, ''Dün pencereden, bugün de kapıdan girdiler. Yaklaşık 15 bin liralık malzemeyi götürdüler'' dedi. Arslan'ın küçük oğlu Yunus Arslan ise dün madeni malzemelerin, bugün ise yaklaşık 15 bin lira değerindeki dinamo, madeni malzemeler ve çeşitli ev aletlerinin çalındığını belirterek, ''Biz bu güvenliği sağlayamayız. İçeride yatsak ve gelen insanlara karşı koysak sorumlusu kim olacak? Emniyet güçlerinin sorumluları yakalamasını istiyoruz'' diye konuştu.

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