Önce oteli yaptı sonra ruhsatı aldı!

Ünlü iş kadını Ayşen Zamanpur’a ait 3. Havalimanı güzergâhında Eyüp Odayeri’nde yaptırdığı otel bitti. İmar planları da arkasından tamamlandı. 2016 yılında konut ruhsatı ile başlayan oteli yasal hâle getiren İBB, Eyüp Belediyesi’nin yaptığı alt ölçekli planı da onayladı. Tartışmalı planın onaylanması sırasında da kat yüksekliği tartışması çıktı.

Sözcü'de yer alan haber göre, Silk & Cashmire’in yaratıcısı Ayşen Zamanpur'un 3. Havalimanı yakınında Eyüp'e bağlı Odayeri köyünde yaptığı otelin imar planlarına son nokta konuldu. Odayeri Köyü'nde Ayşen Zamanpur'un turizm sektörüne girmek için kurduğu Fabeks Yapı'ya ait 7 bin metrekarelik araziye 2013 yılında Eyüp Belediyesi tarafından “konut” inşaatı için ruhsat verildi. Arazi imar “Gelişme Konut Alanı” ve “Dere Koruma Sınırı”nda kalıyordu. Konut ruhsatı ile başlayan otel inşaatının yüzde 60'ı tamamlandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 Mayıs 2016 tarihinde Zamanpur'un istediği plan değişikliğini yaparak araziyi otel alanı ilan etti. Otele 2 kat yükseklik sınırı getirildi.

İBB'nin yaptığı bu üst ölçekli 1/5000'lik plana uygun olarak Eyüpsultan Belediyesi tarafından 7 Aralık 2017 tarihinde alt ölçekli 1/1000'lik plan hazırlandı. Bu plan da mevzuat gereği onaylanmak üzere İBB'ye gönderildi ve 11 Nisan 2018 tarihli meclis oturumunda gündeme alındı.

Plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. Zamanpur otelinin açılışı için gün sayıyor.

3 madde iptal edildi

Oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Turizm Komisyonu'nun ortak raporunda Eyüp Belediyesi'nin hazırladığı plana; 3 maddesi iptal edilerek onay verildi. Komisyon kararına göre plandan “Otel alanında ‘0' kotu parsellerin mahreç aldığı yolun üst kotudur”, “Çatı eğim ve şekli serbesttir. Çatıda oda, spor salonu, toplantı salonu gibi ortak alan fonksiyonları kullanılabilir. Emsal haricidir”, “Müştemilat, kış bahçesi yapılabilir. Emsal haricidir” maddeleri çıkarıldı.

Bitmiş otele kağıt üstünde plan

Raporun oylanması öncesinde tartışma çıktı. CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, otelin kat yüksekliğinin 2 değil 5 olduğunu iddia etti. Otelin inşaatın tamamlandığını ve açılışa hazır olduğunu belirten Sağ, “Otel bitti kağıt üstünde plan değişikliği yapılıyor. Biten otel binası yaptığınız plana uygun değil. Komisyon çatı katı kullanımını iptal etti ama bitmiş otel binasında çatı katı bulunuyor” dedi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Vekili Osman Demir de planda imar artışı vermediklerini imar artışı getiren maddeleri iptal ettiklerini söyledi. Demir, 5 katlı binayı yasal hale getirmelerinin söz konusu olmadığını planda kat sınırının 2 olduğunu aktardı. Plan değişikliği İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilerek Zamanpur'un açılış için gün sayan otelinin planlama süreci tartışmalı şekilde tamamlanmış oldu.