Önce öldürdüler sonra yaktılar

Güneydoğu Asya ülkelerinden Myanmar'da Müslümanlarla Budistler çatıştı. Çatışma çıkan kentte cami ve evler ateşe verildi. Olaylarda 20 Müslüman öldürüldü.

Meikhtila kentinde Müslüman bir kuyumcuyla Budist müşterileri arasında çıkan anlaşmazlık, tüm kenti içine alan bir çatışmaya dönüştü. 180 bin nüfuslu kentte 3 gün süren olaylarda binalar ve araçlar ateşe verildi. Yanan binalar arasında camiler ve hükümet binası da bulunuyor.

Çatışma bölgesinden bildiren BBC muhabiri, 20 Müslümanın cesedini gördüğünü söyledi. Muhabir, öldürülen 20 Müslümanın izini kaybettimek için cesetlerin Budistler tarafından yakıldığını belirtti.

Olağanüstü hal

Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein dün Budist ve Müslümanlar arasında olayların yaşandığı Meikhtila kentinde olağanüstü hal ilan etmesinin ardından, bölgede çatışmaların kontrol altına alındığını söyledi.

Askerlerin, kasabadaki bankalar ve önemli kavşaklarda güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Myanmarlı yetkililer evsiz kalan Müslümanlara yiyecek ve su dağıtıldığını açıkladı.

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'ın Meikhtila kentinde 20 Mart 2013'de meydana gelen olaylarda yerel Müslümanların hedef alınarak birçok işyerinin yağmalandığı, camilerin yakıldığı ve can kayıplarının olduğu yönündeki haberlerin, "üzüntü ve kaygıyla karşılandığını" belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arakan (Rakhine) bölgesinde vatandaşlık statüleri belirsiz durumda olan Rohinga Müslümanlarının etkilendiği 2012 içindeki olaylar ertesinde gerginliğin halen devam ettiği hatırlatıldı.