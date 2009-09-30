Önce öldürdü, sonra yas ilan etti

Gine'deki cunta lideri Musa Dadis Camara, muhalefet gösterilerine katılıp, askerlerin açtığı ateş sonucu ölenler için 2 gün yas ilan etti.Devlet televizyonunda konuşan Camara, bütün toplantı ve gösterileri yasakladığını belirtti.Pazartesi günü yapılan protesto gösterilerinde muhalefeti sorumsuzca davranmakla suçlayan ve soruşturma açılmasını isteyen Camara, hükümetin olaylarda yaralananlara ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeyeceğini söyledi.Camara, dini liderlere, politikacılara ve medyaya 'şiddeti körüklememeleri' yönünde uyarıda bulundu. Öte yandan bu sabah, başkent Konakri'nin sessiz sokaklarında bayrakların yarıya indirildiği gözlendi.Olaylarda 157 kişinin öldüğü, binden fazla kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Görgü tanıkları, askerlerin sokaklarda kadınlara tecavüz ettiğini belirtmişti.