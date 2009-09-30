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Dünya

Önce öldürdü, sonra yas ilan etti

Gine'de cunta lideri, muhalefet gösterilerine müdahale ederek katliam yaptı. Ardından ölenler için 2 gün yas ilan ettiğini açıkladı.

30 Eylül 2009 03:00

Gine'de cunta lideri muhalefet gösterilerine müdahale ederek katliam yaptı. Katliamda 157 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi yaralandı. Ancak cunta lideri katliam emrini kendisi vermemiş gibi ölenler için 2 gün yas ilan ettiğini açıkladı.



Gine'deki cunta lideri Musa Dadis Camara, muhalefet gösterilerine katılıp, askerlerin açtığı ateş sonucu ölenler için 2 gün yas ilan etti.



Devlet televizyonunda konuşan Camara, bütün toplantı ve gösterileri yasakladığını belirtti.



Pazartesi günü yapılan protesto gösterilerinde muhalefeti sorumsuzca davranmakla suçlayan ve soruşturma açılmasını isteyen Camara, hükümetin olaylarda yaralananlara ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeyeceğini söyledi.



Camara, dini liderlere, politikacılara ve medyaya 'şiddeti körüklememeleri' yönünde uyarıda bulundu. Öte yandan bu sabah, başkent Konakri'nin sessiz sokaklarında bayrakların yarıya indirildiği gözlendi.



Olaylarda 157 kişinin öldüğü, binden fazla kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Görgü tanıkları, askerlerin sokaklarda kadınlara tecavüz ettiğini belirtmişti.

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