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Spor

önce kombine sonra transfer

Kayserispor Başkanı Recep Mamur, takımın başarısının sürdürülmesi için taraftarın takıma sahip çıkması gerektiğini belirtti...

30 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -

Kayserispor'da maddi sıkıntı nedeniyle transfer zora girdi. Kulüp Başkanı Recep Mamur, kulübün yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle transfer çalışmalarını sürdürmekte zorlandıklarını ifade etti.    

 

Kayserispor'un başarısının sürdürülmesi için taraftarın takıma sahip çıkması gerektiğini belirten Mamur, kombine bilet satışlarının istenilen seviyede olmadığını söyledi.    

 

Her şeye rağmen takımlarını güçlendirdiklerini ve yeni sezon için umutlu olduklarını, ancak takımdan büyük başarı beklenmesi için taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını bildiren Mamur, ''Iglesias ile sözleşmemizi feshettik. Daha önce Iglesias'tan boşalan yabancı kadrosuna iyi bir santrfor almayı planlıyorduk. Ancak, iyi oyuncular almak için para gerekiyor. Bütçemiz, yeni oyuncu almaya elvermiyor'' dedi.

 

Türkiye'nin en ucuz kombine biletini sattıklarına dikkat çeken Mamur, ''Şu ana kadar sadece 270 kombine bilet sattık. Yeni oyuncu transfer etmeyi bırakın, maddi sıkıntıları aşmak için gerekirse transfer ettiğimiz oyuncuların sözleşmesini feshedebiliriz. 200 bin nüfuslu Trabzon'da 15 bin kombine bilet satılıyor. Trabzon Valisi 5 binden fazla bilet sattı. Biz, bilet satışını artırmak için validen, belediye başkanlarına, sanayicilerine kadar herkesten destek istedik. Ama rakamlar ortada. Kayserispor'dan başarı isteniyorsa, maddi sıkıntıların aşılması gerekiyor'' diye konuştu.

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