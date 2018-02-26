"Önce 'kızlı erkekli ders çalışıyorlar' diye şikâyet et sonra milletvekilliği vaat et"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, belediye başkanı seçilme yaşının 18'e düşeceğini iddia ederek, "Önce milletvekili seçilme yaşını 18'e düşürdüler şimdi de belediye başkanlığı seçilme yaşını 18'e düşürecekler. Önce “kızlı erkekli ders çalışıyorlar” diye şikâyet et sonra kanunu geçirip milletvekilliği vaat et!" dedi. Muratoğlu, "Eğitim sistemimizin de içler acısı hali düşünülünce seçilmiş ergen ülkeyi yönetecek" ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun "Önce sünnet sonra Meclis" başlığıyla yayımlanman (26 Şubat 2018) yazısı şöyle:

Önce milletvekili seçilme yaşını 18'e düşürdüler şimdi de belediye başkanlığı seçilme yaşını 18'e düşürecekler. İşin mantığını “seçebiliyorsa, seçilebilir” savına dayandırıyorlar. Savaşabiliyorsa 18'inde, general de olabilir teoride… Kim karşı çıkabilir? Kendini 18 yaşında bir cerraha kim emanet edebilir? Kim 18 yaşında bir hâkimi kabullenir? İş ülke yönetmeye gelince onu herkes yönetebilir!

Önce “kızlı erkekli ders çalışıyorlar” diye şikâyet et sonra kanunu geçirip milletvekilliği vaat et! Ne askerlik, ne üniversite… Daha yeni bitmiş lise… Liselerde siyaset konuşmak bile yasak. Lakin liseli çocuk milletvekili, belediye başkanı olacak! Siyasetin s'sini, ekonominin e'sini bilmez. Eğitim sistemimizin de içler acısı hali düşünülünce seçilmiş ergen ülkeyi yönetecek! Muhtemelen kürsüde konuşmak için parmak kaldırıp “öğretmenim” diyecek!

İş hayatında en dandik işlerde bile tecrübe bekleniyorken, 18 yaşını bitirmek yeterli devleti veya belediyeyi yönetirken. Zira ülke yönetme kıstası “bunlar koyun bile güdemez” olduğundan, ülke yönetmeyi koyun gütmekle bir tutan zihniyetin bu durumu savunması pek şaşırtıcı değil! Sistem öylesine kötü hale geldi ki, vekiller 7 yaşında bile olsa ne zaman el kaldırıp indirdiklerini öğrendikten sonra sorun yaşanmayacak. Meclis çıkışında milletvekillerine lolipop da dağıtılırsa tam olacak!

Siz bakmayın bizim milletvekillerinin tuzluk olduğuna… Parlamentolar dünyanın her yerinde olduğu gibi aklın, bilginin, bilgeliğin ve tecrübenin konuşturulduğu bir platformdur. Oysa bizim memleket panayır yeri… Kim aday olana dikkat ediyor? Hele yeni ittifak sistemi ile aday kim, ismi ne? Kimse ilgilenmeyecek kimliği ile… Hadi yönetsin bakalım nasıl yönetiyor. Bu iş; “Oğluşum bırak belediyeyi ülkeyi bile yönetir teyzesi, pek akıllı maşallah” demekle olmuyor!

Adaylar milletvekili adayı olabilmek için en az 500 bin lira, belediye başkanı adayı olmak için daha da fazla para harcıyorlar. Sahi 18 yaşında bu parayı nereden bulacaklar? Peki, ne olacak? Nasıl ki villalardan şehit cenazesi çıkmıyorsa, gecekondulardan da milletvekili çıkmayacak! Para babası partililerin çocukları o koltuklarda oturacak. Gidişat ülke yönetiminin babadan oğula geçmesiyle sonuçlanacak.

Artık analı kızlı, babalı oğullu takılacaklar mecliste… Aile salonumuz üstte… Aileye yakın olanları, eşi dostu, torunu torbayı da alalım piste… Bizim vergilerle maaşlar nasıl olsa cepte...