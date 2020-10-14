T24 LogoT24 Logo
Gündem

Önce kız arkadaşını kalbinden vurarak öldürdü, sonra intihar etti

14 Ekim 2020 22:11

Düzce’de bir kişi kız arkadaşını kalbinden vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kemal Anıl Şenol (30) isimli kişi, kız arkadaşının yaşadığı eve geldi. Evde bulunan kız arkadaşı Mahide Güneş Anıl'ın (25) kalbine ateş ederek öldürdü. Ardından da kendi kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri Mahide Güneş Anıl’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralandığını fark eden sağlık ekipleri yaralı Kemal Anıl Şenol’u ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Şenol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeti.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER

kemal anıl şenolmahine düneş anıl
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24