Önce kırbaçlandı şimdi taşlanacak

T24

Ünlüler de harekete geçti



Doğu Azerbaycan bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Sakine Muhammedi Aştiyani, 2006 yılında kocasının ölümünün ardından “gayri meşru ilişki” yaşadığı gerekçesiyle 99 kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Aştiyani, şu anda 16 ve 20 yaşlarında olan çocuklarının gözleri önünde kırbaçlanmıştı.Ancak daha sonra, kocasını öldürmekle suçlanan bir adamın davası sırasında Aştiyani, henüz dul kalmadan başka bir adamla ilişkiye girdiği gerekçesiyle zinayla suçlandı. 5 yıldır hapiste olan kadın zina yaptığı gerekçesiyle taşlanarak idam cezasına mahkûm edildi. Avukatı Muhammed Mustafai, müvekkilinin cezasının her an infaz edilebileceğini açıkladı. Bunun üzerine, aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu insan hakları kuruluşları İran’ı kınayarak idam cezasının durdurulması çağrısı yaptı.Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Aştiyani’nin yanı sıra, henüz reşit değilken işlediği bir cinayet yüzünden idama çarptırılan Muhammed Rıza Haddadi ve “Allah’ın düşmanı” ilan edilen Kürt idam mahkûmu Zeyneb Celaliyan’ın cezalarının durdurulmasını istedi. Ashton, özellikle Aştiyani’nin çarptırıldığı recm cezasının “işkenceye denk, gaddarca bir idam yöntemi olduğunu” vurguladı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da İran hükümetinden Aştiyani’nin cezasını iptal etmesini istedi. ABD de Tahran’a çağrıda bulunarak ‘barbarca’ infazın durdurulmasını istedi. Aştiyani’nin çocukları Feride ve Sajad’ın internette açtığı “Free Sakineh” (Sakine’yi serbest bırakın) adlı sitede yayınlanan bildiriyi, aralarında Juliet Binoche, Robert Redford, Emma Thompson ve Colin Firth gibi oyuncuların da bulunduğu binlerce kişi imzaladı. Ancak İran yönetiminden bu girişimlere yanıt gelmedi.