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Önce kendisini sonra karısını yaraladı KOCAELİ (A.A)

11 Ekim 2011 20:02

-Önce kendisini sonra karısını yaraladı KOCAELİ (A.A) - 11.10.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sinir krizi geçirerek elindeki bıçağı karnına saplayan kişi, kendini engellemeye çalışan eşini de kolundan yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Şeyh Akif Sokak'taki evinde gömlek aldığı için eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren Yaşar K, mutfaktan aldığı bıçakla kendini yaralamaya başladı. Bıçağı karnına saplayan Kaymaz, bu sırada kendisini sakinleştirmeye çalışan 2 çocuğunun annesi Naime K'yi da kolundan yaraladı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı karı-koca, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolundaki damarlar kesilen Naime Kaymaz ile eşinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada Yaşar Kaymaz'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

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