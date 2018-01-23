Önce kamerayı çevirdiler, sonra iş yerini boşalttılar

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirketin kapısındaki güvenlik kamerasını yukarı çeviren 2 hırsız, 2 kez iş yerine gelerek 450 bin liralık elektronik eşya çaldı.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan bir iş merkezinde, bilişim teknolojileri üzerine faaliyet gösteren bir şirkete önceki akşam saat 22.30 sıralarında hırsızlar girdi. Firmanın önüne gelen 2 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerinin giriş kapısındaki güvenlik kamerasını tavana doğru çevirdi. Ardından iş merkezinden ayrılan hırsızlar, saat 00.00 sıralarında döndü. Hırsızlar, kapı kilidini kırarak girdikleri iş yerinden dizüstü bilgisayar ve telefon gibi bazı elektronik eşyaları çalıp, kaçtı. Gece saat 04.00 sıralarında ise hırsızlar, iş yerine bir kez daha geldi. Yüzlerinde kar maskesi bulunan hırsızlar, bu kez iş yerindeki tüm elektronik eşyaları çaldı.

Firma sahibi Yunus Emre Asan, sabah saatlerinde iş yerine gelince hırsızlığı fark edip, polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim eden Asan, aralarında bilişim çalışmalarında kullanılan 2 özel donanımlı bilgisayar, dizüstü bilgisayarlar, telefonlar, telefon malzemeleri ve çeşitli elektronik eşyaların çalınmasıyla yaklaşık 450 bin liralık zararının olduğunu söyledi.

Soygun anı, iş yerinin içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



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