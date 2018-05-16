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ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDILAR

  *Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da 3 farklı işyerine giren hırsızlar 110 bin lira ile 500 bin lira değerinde çek çaldı *Hırsızlık anı iş yeri kamerası tarafından görüntülendi Haber:Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da 3 farklı işyerine gire

16 Mayıs 2018 16:18

 

*Bayrampaşa ve Eyüpsultan\'da 3 farklı işyerine giren hırsızlar 110 bin lira ile 500 bin lira değerinde çek çaldı

*Hırsızlık anı iş yeri kamerası tarafından görüntülendi

Haber:Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Bayrampaşa ve Eyüpsultan\'da 3 farklı işyerine giren hırsızlar 110 bin lira ile 500 bin lira değerinde çek olan çelik kasaları çaldı. Hırsızların bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındı. 
2017 Kasım ve Nisan aylarında Bayrampaşa ve Eyüpsultan’da meydana gelen hırsızlık olaylarında yüzleri maskeli ve eldivenli 3 kişi  gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze Hali\'ne girerek içerisinde 100 bin lira ile 250 bin lira değerinde çek olan çelik kasayı çaldı. Hırsızlar daha sonra Bayrampaşa’da bir mobilya dükkanından 45 bin lira, 230 bin lira değerinde çek ve ziynet eşyasının olduğu çelik kasayı daha sonra da Eyüpsultan\'da bir işyerinden 9 bin 700 lira, 2 bin 300 dolar ve çok miktarda çek çalarak kaçtı. 

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsızların kapısını zorla açarak girdikleri iş yerinden çelik kasayı yüklemeleri yer alıyor.  Olayın ardından araçla kaçan hırsızları, o esnada devriye gezen polis ekipleri fark etti. “Dur\" ihtarına uymayan kişilerden 2’si araçtan inip yaya kaçmaya başlayınca yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen R.D.(47) ve K.K.(31) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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