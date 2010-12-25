-ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ DÖNDÜ DÜZCE (A.A) - 25.12.2010 - Düzce'de otomobile çarpan tırın sürücüsü, otomobilde bulunanların öldüğünü sanarak olay yerinden kaçtı. Sürücü, otomobildekilerin ölmediğini anlayınca olay yerine geri döndü. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu olimpiyat ışıklı kavşakta, Mehmet Yıldız idaresindeki 81 BG 950 plakalı tır, İstanbul istikametine seyir halindeyken sağ tarafında bulunan Sadi Turanlı yönetimindeki 14 BY 249 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir anda tırın önünde sürüklenmeye başlayınca paniğe kapılan tır sürücüsü Mehmet Yıldız, frene basarak aracı durdurmayı başardı. Otomobildeki 4 kişinin öldüğünü sanan tır sürücüsü, kazanın da şokuyla olay yerinden kaçtı. Can kaybının yaşanmadığı kazadan bir süre sonra olay yerine gelen polisin, tutanak hazırladığı sırada olay yerine dönen Mehmet Yıldız, kazayı ve olay yerinden kaçmasını anlatarak ''korkup kaçtım'' dedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kazanın şokunu yaşayan 4 kişilik aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Otomobilin hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.