Önce Hrant’a verilen 301 cezasını kaldırın

T24 - AİHM’ye “Nazi benzetmeli” bir savunma gönderen Dink ailesi, Bakan Davutoğlu’nun “anlaşalım” çağrısına “Hrant’a 301’den verilen cezanın kaldırılması” önerisinde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne ‘Nazi benzetmesi’ içerikli savunma göndermesine üzülen Bakan Ahmet Davutoğlu’nun “Bu savunmayı içime sindiremem. Hrant Dink’in ailesiyle anlaşabiliriz” sözü karşılık buldu.



Hrant Dink’in kardeşi Hosrof Dink, “Hrant Dink’e Türk Ceza Kanunu’nda “Türklüğe hakaret” suçunu düzenleyen 301’inci maddeden verilen cezanın kaldırılmasının anlaşma için önemli bir adım olacağını söyledi.





Cenazesi o kaldırımda



Hrant Dink’e 301. maddeden verilen cezanın kaldırılmasının onur mücadelesi olduğunu belirten Hosrof Dink şunları söyledi:



“Dışişleri Bakanı’nın sözleri önemli. Ama öncelikle Hrant Dink’in TCK’nın 301’inci maddesinden aldığı cezanın kaldırılması gerekir. Bunun yolu hukuktan geçiyorsa öyle yapılmalı. Bu olmadan uzlaşma olmaz. Hrant’ın öldürülmeden önce yaptığı son şey AİHM’e gidip 301’den aldığı cezanın haksızlığını “Türk düşmanı” olmadığını göstermek istiyordu.



Bizde onun bu amacına peşindeyiz. Yoksa Hrant’ın kaldırımdaki cenazesini nasıl kaldıracağız. Bu maddeden mahkumiyet kaldığı sürece Hrant o kaldırımda yatıyor demektir.





DDK’yı harekete geçirmeli



Hosrof Dink, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Azerbaycan’a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı, “Hrant Dink maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetti” sözünün gereğinin yapılmasını beklediklerini de söyledi.



Gül’ün devletin en tepesindeki isim olarak Hrant dink cinayetindeki ihmalleri kabul etmesi önemli olduğunu söyleyen Hosrof Dink, “Cumhurbaşkanı’nın kendisine bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçirmesini bekleriz” dedi.



Ayrıca cinayette ihmalleri olan kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılmasının da uzlaşmanın parçası olduğunu ifade etti.







