-ÖNCE HAVAYA SONRA POLİSE ATEŞ ETMİŞ MUĞLA (A.A) - 17.10.2010 - Muğla'da bir kişinin ölümü ve bir polis memurunun da ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay hakkında bilgi veren Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, silahlı çatışmada ölen kişinin 62 yaşında ve kereste fabrikasından emekli Mehmet Yılmaz olduğunu bildirerek, ''Meslektaşımız ateş etmek suretiyle şahsı etkisiz hale getirmeseydi, içeride 35 adet mermi daha vardı ve bu mermileri belki meslektaşlarımıza karşı kullanabilecekti'' dedi. Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda ölen kişinin 62 yaşında ve kereste fabrikasından emekli Mehmet Yılmaz olduğunu belirterek, ''Bu kişinin eşi felçli. Akşam saatlerinde evin balkonuna çıkarak ruhsatsız silahıyla havaya ateş ediyor. Haberi alan ekiplerimiz olay yerine kısa süre içerisinde hareket ediyor. Yılmaz, silahının namlusunu direk olarak kapıya gelen polis memuruna çeviriyor. 5 el ateş ediyor, 3 mermi maalesef polis memurumuzun göğüs bölgesine geliyor. Yaralı polis memuru hastahanede müşahede altında. Belki ameliyat edilecek'' diye konuştu. Ay, olayda hayatını kaybeden Yılmaz'ın çok fazla alkol aldığını ve eşiyle birtakım problemleri olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis memurunun yaralanmasının kendisini derinden üzdüğünü ifade eden Ay, şunları kaydetti: ''Olay yerine takviye olarak gelen meslektaşımız tekrar ateş etmek suretiyle şahsı etkisiz hale getirmeseydi, içeride 35 adet mermi daha vardı ve bu mermileri belki meslektaşlarımıza karşı kullanabilecekti. Böyle bir olayın yaşanması gerçekten de çok üzücü. Memurumuza isabet eden mermiler göğsüne ve koluna gelmiş, öldürücü noktalara gelmemiş. Doktorlarla görüştük memurumuzu ameliyatla iyileştirebileceklerini söylediler. Bu bizim için sevindirici. Diğer şahsın da göğsüne tek el ateş edilerek vurulduğunu belirledik.'' Öte yandan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da olay yerine gelerek, olayda hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz'ın oğluna baş sağlığında bulundu. Tokat, Milas Emniyet Müdürü Hüseyin Kocabıyık'tan yaşanan olay hakkında bilgi aldı. Yapılan bir ihbar üzerine Gümüş Mahallesi Çaltılık Sokak'taki bir eve giden polis ekiplerine evden ateş açılmış, sonrasında çıkan çatışmada ev sahibi Mehmet Yılmaz ölmüş, polis memuru Serhat Uluer ise ağır yaralanmıştı.